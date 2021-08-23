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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210823/remont-1746830091.html
ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года
ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года - РИА Новости, 23.08.2021
ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что капитальный ремонт Дома культуры (ДК) в селе Жариково Тамбовского района завершится до конца 2021 года. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:30
2021-08-23T11:30
амурская область
общество
тамбовский район
тындинский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что капитальный ремонт Дома культуры (ДК) в селе Жариково Тамбовского района завершится до конца 2021 года."Работы в Жариково идут по утвержденному графику, должны завершиться в декабре. Стоимость капремонта – 20,6 миллиона рублей. После их окончания население Тамбовского района получит возможность заниматься творчеством в специально оборудованных, комфортных помещениях. Для жителей отдаленных районов это особенно важно, они должны полноценно участвовать в культурной жизни региона", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти уточняют, что в ДК начали монтаж кровельного покрытия, идёт оштукатуривание фасада, стен, ведётся устройство пола на первом этаже здания."Работы по капремонту учреждения культуры в селе Жариково Тамбовского района стартовали в июне, на сегодняшний день объект готов на 30%", - уточняют власти.В Приамурье в этом году капитально отремонтируют два ДК, областной театр кукол, приобретут оборудование для детских школ искусств. Новый Дом культуры строится в селе Усть-Уркима, а в ДК поселка Дипкун Тындинского района ремонтируют кровлю.Специалисты ГКУ Амурской области "Строитель" регулярно выезжают на объекты, где идёт ремонт, ход работ также контролируют камеры видеонаблюдения.
https://ria.ru/20210820/portfel-1746520224.html
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общество, тамбовский район, тындинский район, амурская область, василий орлов (губернатор)
11:30 23.08.2021
 
ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года

Глава Приамурья Орлов: ремонт ДК в селе Жариково Тамбовского района завершат до конца 2021 года

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что капитальный ремонт Дома культуры (ДК) в селе Жариково Тамбовского района завершится до конца 2021 года.
"Работы в Жариково идут по утвержденному графику, должны завершиться в декабре. Стоимость капремонта – 20,6 миллиона рублей. После их окончания население Тамбовского района получит возможность заниматься творчеством в специально оборудованных, комфортных помещениях. Для жителей отдаленных районов это особенно важно, они должны полноценно участвовать в культурной жизни региона", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
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Власти уточняют, что в ДК начали монтаж кровельного покрытия, идёт оштукатуривание фасада, стен, ведётся устройство пола на первом этаже здания.
"Работы по капремонту учреждения культуры в селе Жариково Тамбовского района стартовали в июне, на сегодняшний день объект готов на 30%", - уточняют власти.
В Приамурье в этом году капитально отремонтируют два ДК, областной театр кукол, приобретут оборудование для детских школ искусств. Новый Дом культуры строится в селе Усть-Уркима, а в ДК поселка Дипкун Тындинского района ремонтируют кровлю.
Специалисты ГКУ Амурской области "Строитель" регулярно выезжают на объекты, где идёт ремонт, ход работ также контролируют камеры видеонаблюдения.
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Амурская областьОбществоТамбовский районТындинский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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