https://ria.ru/20210823/remont-1746830091.html

ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года

ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года - РИА Новости, 23.08.2021

ДК в Тамбовском районе Приамурья отремонтируют до конца 2021 года

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что капитальный ремонт Дома культуры (ДК) в селе Жариково Тамбовского района завершится до конца 2021 года. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:30

2021-08-23T11:30

2021-08-23T11:30

амурская область

общество

тамбовский район

тындинский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что капитальный ремонт Дома культуры (ДК) в селе Жариково Тамбовского района завершится до конца 2021 года."Работы в Жариково идут по утвержденному графику, должны завершиться в декабре. Стоимость капремонта – 20,6 миллиона рублей. После их окончания население Тамбовского района получит возможность заниматься творчеством в специально оборудованных, комфортных помещениях. Для жителей отдаленных районов это особенно важно, они должны полноценно участвовать в культурной жизни региона", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Власти уточняют, что в ДК начали монтаж кровельного покрытия, идёт оштукатуривание фасада, стен, ведётся устройство пола на первом этаже здания."Работы по капремонту учреждения культуры в селе Жариково Тамбовского района стартовали в июне, на сегодняшний день объект готов на 30%", - уточняют власти.В Приамурье в этом году капитально отремонтируют два ДК, областной театр кукол, приобретут оборудование для детских школ искусств. Новый Дом культуры строится в селе Усть-Уркима, а в ДК поселка Дипкун Тындинского района ремонтируют кровлю.Специалисты ГКУ Амурской области "Строитель" регулярно выезжают на объекты, где идёт ремонт, ход работ также контролируют камеры видеонаблюдения.

https://ria.ru/20210820/portfel-1746520224.html

https://ria.ru/20210819/priamure-1746337750.html

тамбовский район

тындинский район

амурская область

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общество, тамбовский район, тындинский район, амурская область, василий орлов (губернатор)