https://ria.ru/20210823/reintegratsiya-1746860827.html

Премьер Хорватии пообещал поделиться с Украиной опытом реинтеграции

Премьер Хорватии пообещал поделиться с Украиной опытом реинтеграции - РИА Новости, 23.08.2021

Премьер Хорватии пообещал поделиться с Украиной опытом реинтеграции

Хорватия готова поделиться с Украиной опытом по реинтеграции оккупированных территорий, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе саммита... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:46

2021-08-23T13:46

2021-08-23T13:46

в мире

украина

югославия

хорватия

андрей пленкович

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 23 авг – РИА Новости. Хорватия готова поделиться с Украиной опытом по реинтеграции оккупированных территорий, заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в ходе саммита "Крымская платформа" в понедельник.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины проходит в Киеве 23 августа. На нем обсуждается вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти"."Хорватия очень хорошо знает, насколько сложно бывает, когда с одной стороны продолжается конфликт, а с другой стороны часть своей территории в оккупации. Мы абсолютно вас в этом понимаем. У нас есть хорошая модель мирной реинтеграции…Это то, что происходило в 1996 году, в частности благодаря успешной миссии ООН. Мы с радостью предоставим вам любую помощь во внедрении такой модели для того, чтобы избежать жертв, для обеспечения мирного сосуществования на основе верховенства права. Мы считаем, что Крым действительно должен стоять высоко на международной повестке дня. Но речь не только о Крыме, но и о временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - заявил Пленкович.Процесс мирной реинтеграции региона хорватского Подунавья после военного конфликта в бывшей Югославии проводился под руководством специальной миссии ООН UNTAES (UN Transitional Authority in Eastern Slavonia) с 1996 по 1998 годы на значительной части пограничных с нынешней Сербии территорий на северо-востоке Хорватии.

https://ria.ru/20210112/krym-1592744516.html

https://ria.ru/20201218/ukraina-1589895414.html

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югославия

хорватия

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в мире, украина, югославия, хорватия, андрей пленкович, ситуация в днр и лнр