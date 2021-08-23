https://ria.ru/20210823/raskolniki-1746819961.html

В УПЦ рассказали, как раскольники обещали "резать верующих"

В УПЦ рассказали, как раскольники обещали "резать верующих" - РИА Новости, 23.08.2021

В УПЦ рассказали, как раскольники обещали "резать верующих"

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), пытаясь отнять храм канонической Украинской православной церкви в селе Вербовец Винницкой... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T10:51

2021-08-23T10:51

2021-08-23T10:51

религия

украина

киев

винницкая область

владимир зеленский

петр порошенко

украинская православная церковь

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), пытаясь отнять храм канонической Украинской православной церкви в селе Вербовец Винницкой области Украины, угрожали "резать" верующих УПЦ, рассказал в интервью РИА Новости управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич)."Представители "ПЦУ" пытались проникнуть в здание (храма УПЦ в селе Вербовец – ред.) силовыми методами. Они били, выталкивали священника и верных канонической Церкви из храма, сорвали с настоятеля крест, угрожали заточенной арматурой "резать" верующих УПЦ "как свиней", - рассказал митрополит Антоний.При этом, заметил он, присутствующие при попытке захвата представители Национальной полиции "не вмешивалась в действия представителей "ПЦУ". "И этот момент по-настоящему удручает. Ведь беззаконие порождает еще большее беззаконие, создавая условия для дестабилизации религиозной ситуации во всей стране", - подчеркнул представитель УПЦ.По словам митрополита, попытке захвата предшествовало должностное преступление – чиновники Винницкой областной государственной администрации незаконно перерегистрировали общину храма в юрисдикцию "ПЦУ".В целом, он отметил, что после ухода Петра Порошенко с поста президента страны "ситуация несколько улучшилась", но и при нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском наблюдаются ущемление прав верующих и "факты прямого насилия и агрессии в отношении паствы канонической Украинской православной церкви". Также, по его словам, на Украине участились факты незаконной перерегистрации уставов общин УПЦ в юрисдикцию "ПЦУ".Константинопольский патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.В пятницу патриарх Варфоломей в интервью агентству "Укринформ" выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность раскольнической "Православной церкви Украины". По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая "станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству" на Украине.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.

https://ria.ru/20210820/vizit-1746434731.html

https://ria.ru/20210708/lavra-1740319639.html

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