https://ria.ru/20210823/putin-1746885638.html

Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ

Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ - РИА Новости, 23.08.2021

Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ

Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:20

2021-08-23T15:20

2021-08-23T18:42

безопасность

владимир путин

россия

санкт-петербург

северодвинск

севмаш

адмиралтейские верфи

амурский судостроительный завод

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота."Пожалуйста, прошу вас, начинайте", — сказал он по видеосвязи.Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре"."Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки <...> на отлично справятся с поставленными задачами", — отметил глава государства.Ранее он рассказал о наращивании потенциала ВМФ, который должен пополниться двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.Путин также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж, и выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме образцам.

https://ria.ru/20210823/vooruzhenie-1746867124.html

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"Поздравляю с новым важным этапом" – Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021" Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре". 2021-08-23T15:20 true PT1M20S

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безопасность, владимир путин, россия, санкт-петербург, северодвинск, севмаш, адмиралтейские верфи, амурский судостроительный завод, форум "армия — 2021"