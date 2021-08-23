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Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ - РИА Новости, 23.08.2021
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ
Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:20
2021-08-23T18:42
безопасность
владимир путин
россия
санкт-петербург
северодвинск
севмаш
адмиралтейские верфи
амурский судостроительный завод
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота."Пожалуйста, прошу вас, начинайте", — сказал он по видеосвязи.Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре"."Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки &lt;...&gt; на отлично справятся с поставленными задачами", — отметил глава государства.Ранее он рассказал о наращивании потенциала ВМФ, который должен пополниться двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.Путин также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж, и выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме образцам.
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"Поздравляю с новым важным этапом" – Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме "Армия-2021"
Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота. Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре".
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безопасность, владимир путин, россия, санкт-петербург, северодвинск, севмаш, адмиралтейские верфи, амурский судостроительный завод, форум "армия — 2021"
15:20 23.08.2021 (обновлено: 18:42 23.08.2021)
 
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ

Президент Путин дал старт строительству боевых кораблей для Военно-морского флота

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг — РИА Новости. Владимир Путин на форуме "Армия-2021" дал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота.
"Пожалуйста, прошу вас, начинайте", — сказал он по видеосвязи.
Корабли построят в Северодвинске на АО "Севмаш", в Санкт-Петербурге на АО "Адмиралтейские верфи" и ПАО "Амурский судостроительный завод" в Комсомольске-на-Амуре".
"Уверен, что рабочие, инженеры, военные моряки <...> на отлично справятся с поставленными задачами", — отметил глава государства.
Ранее он рассказал о наращивании потенциала ВМФ, который должен пополниться двумя современными кораблями ближней морской зоны и четырьмя подлодками, в том числе двумя атомными ракетоносцами.
Путин также подчеркнул, что, несмотря на пандемию, Россия соблюдает обязательства по поставкам за рубеж, и выразил надежду, что иностранные гости проявят интерес к представленным на форуме образцам.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:09
Многие российские вооружения не имеют аналогов в мире, заявил Путин
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургСеверодвинскСевмашАдмиралтейские верфиАмурский судостроительный заводФорум "Армия — 2021"
 
 
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