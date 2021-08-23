https://ria.ru/20210823/postradavshie-1746943765.html

Самарский губернатор встретился с пострадавшими от пожара в Борском районе

Самарский губернатор встретился с пострадавшими от пожара в Борском районе - РИА Новости, 23.08.2021

Самарский губернатор встретился с пострадавшими от пожара в Борском районе

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием пострадавших от пожара в Борском районе, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:40

2021-08-23T20:40

2021-08-23T20:40

происшествия

борский район

самарская область

дмитрий азаров

природные пожары в россии

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САМАРА, 23 авг - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личный прием пострадавших от пожара в Борском районе, сообщила пресс-служба правительства региона."В понедельник, 23 августа, губернатор Дмитрий Азаров в Борском районе встретился с пострадавшими жителями сел Немчанка и Гвардейцы", - говорится в сообщении.Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим от пожара будет оказана помощь. "Варианты разные - приобретение нового жилья либо восстановление старого, люди сами выбирают. Но помогать будем обязательно", - цитирует Азарова пресс-служба.По информации пресс-службы, на прием пришли пенсионеры Галина и Вадим Романовы, которые прожили в селе Немчанка больше 30 лет, их дом полностью сгорел. Сейчас пожилая пара остановилась у сыновей в Кинель-Черкасском районе. Там же Романовы планируют прибрести дом после получения компенсации."Понимаем, что случалась беда. Специалисты социальной службы помогут сделать все необходимые расчеты. Самое главное, что вы живы и здоровы. А в приобретении жилья поможем", - сказал Азаров и дал поручение министерству социально-демографической политики помочь семье в оформлении необходимых заявлений.Кроме того, по информации пресс-службы, жители Немчанки пожаловались главе региона на проблемы с водоснабжением, по их словам, сельский водоем некоторое время назад был законсервирован частной организацией. Азаров потребовал разобраться в ситуации и обеспечить людей водой в кратчайшие сроки.Губернатор также осмотрел одно из местных крестьянско-фермерских хозяйств, которое было уничтожено огнем, около села Немчанка. Глава региона поставил задачу министерству сельского хозяйства области найти варианты поддержки фермеров, помочь восстановить производство.Отмечается, что с жителями, пострадавшими от пожара, работают психологи и врачи.В субботу, 21 августа, пожар в селе Гвардейцы Борского района, где сгорели 14 строений, перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". Кроме того, в воскресенье огонь перекинулся на село Немчанка, где сгорели 16 строений, и село Коноваловка, где сгорели два строения.

https://ria.ru/20210819/samarskiy_universitet-1746318550.html

https://ria.ru/20210818/dtp-1746189098.html

борский район

самарская область

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происшествия, борский район, самарская область, дмитрий азаров, природные пожары в россии