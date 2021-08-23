https://ria.ru/20210823/polsha-1746954403.html

Польша направила гумпомощь мигрантам на границе с Белоруссией

Польша направила гумпомощь мигрантам на границе с Белоруссией - РИА Новости, 23.08.2021

Польша направила гумпомощь мигрантам на границе с Белоруссией

Польша направила гуманитарную помощь нелегалам, находящимся на границе с Белоруссией, и ждет разрешения на пересечение границы, сообщил глава канцелярии... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T23:29

2021-08-23T23:29

2021-08-23T23:29

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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Польша направила гуманитарную помощь нелегалам, находящимся на границе с Белоруссией, и ждет разрешения на пересечение границы, сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик."Со склада государственного агентства стратегических резервов выехал транспорт с гуманитарной помощью (палатки, одеяла, полевые кровати, средства индивидуальной защиты) для мигрантов на территории Белоруссии", - написал Дворчик в Twitter.Он подчеркнул, что "помощь будет передана после разрешения белорусских властей на пересечение границы".В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.

https://ria.ru/20210823/granitsa-1746918806.html

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в мире, twitter, белоруссия, польша, здоровье - общество, подляское воеводство