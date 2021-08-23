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Голубая Луна — яркая, неуловимая, таинственная
Голубая Луна — яркая, неуловимая, таинственная - РИА Новости, 23.08.2021
Голубая Луна — яркая, неуловимая, таинственная
Жители Земли стали свидетелями редкого астрономического явления — голубой Луны. Самая загадочная ночь уходящего лета — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.08.2021
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Жители Земли стали свидетелями редкого астрономического явления — голубой Луны. Самая загадочная ночь уходящего лета — в фотоленте Ria.ru.
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14:05 23.08.2021 (обновлено: 15:25 23.08.2021)
 

Голубая Луна — яркая, неуловимая, таинственная

Читать ria.ru в
Жители Земли стали свидетелями редкого астрономического явления — голубой Луны. Самая загадочная ночь уходящего лета — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Kirll Kudryavtsev

Все, кто видел это полнолуние, запомнят его надолго.

Силуэт самолета на фоне полнолуния в Москве
1 из 12

Все, кто видел это полнолуние, запомнят его надолго.

© AFP 2021 / Kirll Kudryavtsev
© REUTERS / Anton Vaganov

Пика голубая Луна достигла 22 августа.

Вид на Смольный собор на фоне полной луны в Санкт-Петербурге
2 из 12

Пика голубая Луна достигла 22 августа.

© REUTERS / Anton Vaganov
© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev

Вопреки названию, спутник Земли не светился оттенками синего.

Полная луна за Московской соборной мечетью
3 из 12

Вопреки названию, спутник Земли не светился оттенками синего.

© AFP 2021 / Kirill Kudryavtsev
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

Луна оставалась обычного цвета, разве что была особенно яркой.

Почти полная луна восходит над храмом Посейдона на мысе Сунион, недалеко от Афин, Греция
4 из 12

Луна оставалась обычного цвета, разве что была особенно яркой.

© REUTERS / Alkis Konstantinidis
© AP Photo / Michael Varaklas

Название "голубая Луна" не имеет отношения к цвету спутника и происходит от английской идиомы "Once in a Blue Moon".

Полная луна восходит за древнегреческим храмом Посейдона на мысе Сунион
5 из 12

Название "голубая Луна" не имеет отношения к цвету спутника и происходит от английской идиомы "Once in a Blue Moon".

© AP Photo / Michael Varaklas
© REUTERS / Antonio Parrinello

В русском языке выражению соответствует поговорка "после дождичка в четверг", то есть очень редко или никогда.

Люди фотографируются на фоне полной луны в Катании, Италия
6 из 12

В русском языке выражению соответствует поговорка "после дождичка в четверг", то есть очень редко или никогда.

© REUTERS / Antonio Parrinello
© AP Photo / Alessandra Tarantino

И, действительно, голубая Луна — явление уникальное.

Полная луна восходит над Римом
7 из 12

И, действительно, голубая Луна — явление уникальное.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
© AP Photo / Petros Karadjias

Так называют третье полнолуние, если в сезоне их случается четыре вместо трех.

Полнолуние на юго-восточном курорте Айя-Напа, Кипр
8 из 12

Так называют третье полнолуние, если в сезоне их случается четыре вместо трех.

© AP Photo / Petros Karadjias
© AP Photo / Charlie Riedel

Или если спутник восходит над Землей дважды за месяц.

Силуэт человека на фоне полнолуния в Канзас-Сити, штат Миссури
9 из 12

Или если спутник восходит над Землей дважды за месяц.

© AP Photo / Charlie Riedel
© REUTERS / Carla Carniel

Увидеть дополнительную Луну можно лишь раз в несколько лет.

Полная луна на стадионе во время футбольного матча, Сантос, Бразилия
10 из 12

Увидеть дополнительную Луну можно лишь раз в несколько лет.

© REUTERS / Carla Carniel
© REUTERS / Lisi Niesner

Следующего голубого полнолуния придется ждать как минимум до 2025 года.

Полная луна поднимается над Токийским заливом в Токио, Япония
11 из 12

Следующего голубого полнолуния придется ждать как минимум до 2025 года.

© REUTERS / Lisi Niesner
© AFP 2021 / Frederic J. Brown

Полная луна над Калифорнией.

Полная луна восходит над горящим национальным лесом, Калифорния
12 из 12

Полная луна над Калифорнией.

© AFP 2021 / Frederic J. Brown
 
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