Голубая Луна — яркая, неуловимая, таинственная
Все, кто видел это полнолуние, запомнят его надолго.
Пика голубая Луна достигла 22 августа.
Вопреки названию, спутник Земли не светился оттенками синего.
Луна оставалась обычного цвета, разве что была особенно яркой.
Название "голубая Луна" не имеет отношения к цвету спутника и происходит от английской идиомы "Once in a Blue Moon".
Название "голубая Луна" не имеет отношения к цвету спутника и происходит от английской идиомы "Once in a Blue Moon".
В русском языке выражению соответствует поговорка "после дождичка в четверг", то есть очень редко или никогда.
В русском языке выражению соответствует поговорка "после дождичка в четверг", то есть очень редко или никогда.
И, действительно, голубая Луна — явление уникальное.
И, действительно, голубая Луна — явление уникальное.
Так называют третье полнолуние, если в сезоне их случается четыре вместо трех.
Так называют третье полнолуние, если в сезоне их случается четыре вместо трех.
Или если спутник восходит над Землей дважды за месяц.
Или если спутник восходит над Землей дважды за месяц.
Увидеть дополнительную Луну можно лишь раз в несколько лет.
Следующего голубого полнолуния придется ждать как минимум до 2025 года.
Полная луна над Калифорнией.