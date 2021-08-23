https://ria.ru/20210823/peterburg-1746862315.html
Сбербанк опроверг сообщение о попытке ограбления офиса в Петербурге
Сбербанк опроверг сообщение о попытке ограбления офиса в Петербурге - РИА Новости, 23.08.2021
Сбербанк опроверг сообщение о попытке ограбления офиса в Петербурге
Клиент офиса Сбербанка в Санкт-Петербурге вел себя неадекватно, что угрожало безопасности других клиентов и сотрудников, однако ограбить банк он не пытался,... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:53
2021-08-23T13:53
2021-08-23T13:55
происшествия
санкт-петербург
калининский район
ленинградская область
сбербанк россии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Клиент офиса Сбербанка в Санкт-Петербурге вел себя неадекватно, что угрожало безопасности других клиентов и сотрудников, однако ограбить банк он не пытался, сообщили РИА Новости в кредитной организации.Ранее в понедельник пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила, что правоохранители доставили в отдел полиции мужчину, который под угрозой ножа требовал деньги у сотрудницы финансового учреждения в Калининском районе Санкт-Петербурга. По указанному адресу находится отделение Сбербанка."Двадцать третьего августа в офисе банка произошел инцидент, в ходе которого клиент продемонстрировал неадекватное поведение, создавшее угрозу безопасности клиентов и персонала. Сотрудники оперативно вызвали полицию, которая задержала нарушителя. Сообщения о попытке ограбления и угрозе сотруднице ножом не соответствуют действительности", - сообщили в банке.В пресс-службе Сбербанка добавили, что в настоящее время офис банка работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20210823/bank-1746840929.html
https://ria.ru/20210817/ograblenie-1746046812.html
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происшествия, санкт-петербург, калининский район, ленинградская область, сбербанк россии
13:53 23.08.2021 (обновлено: 13:55 23.08.2021)
Сбербанк опроверг сообщение о попытке ограбления офиса в Петербурге
Сбербанк: клиент офиса в Петербурге вел себя неадекватно, но ограбить отделение не пытался