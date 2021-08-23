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В Томске возбудили дело после смерти мужчины от ожогов
В Томске возбудили дело после смерти мужчины от ожогов - РИА Новости, 23.08.2021
В Томске возбудили дело после смерти мужчины от ожогов
Тридцатидвухлетний мужчина в Томске скончался от ожогов 90% площади тела, возбуждено дело о доведении до самоубийства, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:15
2021-08-23T14:29
происшествия
самоубийство
томская область
томск
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Тридцатидвухлетний мужчина в Томске скончался от ожогов 90% площади тела, возбуждено дело о доведении до самоубийства, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области."Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области по факту гибели мужчины в результате термических ожогов тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - говорится в сообщении.В управлении пояснили, что 20 августа 32-летнего томича бригадой скорой помощи из квартиры по месту своего проживания доставили в областную клиническую больницу с диагнозом "Ожог пламенем 2 второй степени 90% от площади тела, шок". Через сутки мужчина скончался."В ходе проверки установлено, что потерпевший за час до госпитализации находился в лесном массиве неподалеку от дома, в котором он проживал. На его теле и одежде обнаружены следы неустановленной горючей жидкости. В целях проведения наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств произошедшего… возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия", - сообщили в СУСК.Следователи просят всех, имеющих какую-либо информацию в связи с произошедшим, позвонить и сообщить в следственное управление.
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происшествия, самоубийство, томская область, томск, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
14:15 23.08.2021 (обновлено: 14:29 23.08.2021)
 
В Томске возбудили дело после смерти мужчины от ожогов

В Томске СК возбудил дело о доведении до самоубийства из-за смерти мужчины от ожогов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Тридцатидвухлетний мужчина в Томске скончался от ожогов 90% площади тела, возбуждено дело о доведении до самоубийства, сообщает следственное управление СК РФ по Томской области.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области по факту гибели мужчины в результате термических ожогов тела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - говорится в сообщении.
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В управлении пояснили, что 20 августа 32-летнего томича бригадой скорой помощи из квартиры по месту своего проживания доставили в областную клиническую больницу с диагнозом "Ожог пламенем 2 второй степени 90% от площади тела, шок". Через сутки мужчина скончался.
"В ходе проверки установлено, что потерпевший за час до госпитализации находился в лесном массиве неподалеку от дома, в котором он проживал. На его теле и одежде обнаружены следы неустановленной горючей жидкости. В целях проведения наиболее полного и всестороннего исследования обстоятельств произошедшего… возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия", - сообщили в СУСК.
Следователи просят всех, имеющих какую-либо информацию в связи с произошедшим, позвонить и сообщить в следственное управление.
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ПроисшествияСамоубийствоТомская областьТомскСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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