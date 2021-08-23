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В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году
В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году - РИА Новости, 23.08.2021
В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году
Следователи в Мурманской области устанавливают обстоятельства гибели в годы Великой отечественной войны пилота истребителя И-153-М62, который вместе с самолетом РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T12:45
2021-08-23T12:45
происшествия
мурманская область
кольский район
мурманск
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
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МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Следователи в Мурманской области устанавливают обстоятельства гибели в годы Великой отечественной войны пилота истребителя И-153-М62, который вместе с самолетом обнаружен в водах озера в районе реки Западная Лица, сообщила пресс-служба ведомства."Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков пилота в ходе поисковых работ, проведенных в водах озера в районе реки Западная Лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате поисковых мероприятий, организованных силами Северного флота, при участии следователей регионального и военного следственных управлений поднят на поверхность и осмотрен истребитель И-153-М62 с вооружением. Внутри обнаружены останки пилота.Летом 1941 года на реке Западной Лице развернулись кровопролитные бои. Противник наступал на Мурманск в надежде одержать быструю и легкую победу. Воинам Красной армии ценой жизней огромного количества северян удалось не допустить захвата родных земель. Враг был остановлен на подступах к городу-порту."В рамках процессуальной проверки назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователи попытаются установить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле", - добавили в СК.Останки по желанию близких лиц будут захоронены на родине погибшего либо на мемориальном кладбище в Долине Славы в дату начала наступательной операции по освобождению советского Заполярья.
https://ria.ru/20210820/vyzhivshiy-1746558881.html
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мурманская область
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происшествия, мурманская область, кольский район, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности
12:45 23.08.2021
 
В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году

Останки пилота истребителя, погибшего в 1941 году, обнаружили в озере в Мурманской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Следователи в Мурманской области устанавливают обстоятельства гибели в годы Великой отечественной войны пилота истребителя И-153-М62, который вместе с самолетом обнаружен в водах озера в районе реки Западная Лица, сообщила пресс-служба ведомства.
"Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков пилота в ходе поисковых работ, проведенных в водах озера в районе реки Западная Лица", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в результате поисковых мероприятий, организованных силами Северного флота, при участии следователей регионального и военного следственных управлений поднят на поверхность и осмотрен истребитель И-153-М62 с вооружением. Внутри обнаружены останки пилота.
"Предварительно установлено, что в свой последний полет на разведку узлов обороны противника и местности он отправился в октябре 1941 года… Личность пилота предположительно установлена по архивным данным, а проведение генотипоскорической экспертизы будет способствовать подтверждению данного факта и поможет в поисках родственников", - отметили в ведомстве.
Летом 1941 года на реке Западной Лице развернулись кровопролитные бои. Противник наступал на Мурманск в надежде одержать быструю и легкую победу. Воинам Красной армии ценой жизней огромного количества северян удалось не допустить захвата родных земель. Враг был остановлен на подступах к городу-порту.
"В рамках процессуальной проверки назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователи попытаются установить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле", - добавили в СК.
Останки по желанию близких лиц будут захоронены на родине погибшего либо на мемориальном кладбище в Долине Славы в дату начала наступательной операции по освобождению советского Заполярья.
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ПроисшествияМурманская областьКольский районМурманскСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Без срока давности
 
 
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