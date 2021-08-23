https://ria.ru/20210823/ostanki-1746845365.html

В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году

В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году - РИА Новости, 23.08.2021

В Мурманской области нашли останки пилота, погибшего в 1941 году

Следователи в Мурманской области устанавливают обстоятельства гибели в годы Великой отечественной войны пилота истребителя И-153-М62, который вместе с самолетом РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T12:45

2021-08-23T12:45

2021-08-23T12:45

происшествия

мурманская область

кольский район

мурманск

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

без срока давности

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МУРМАНСК, 23 авг – РИА Новости. Следователи в Мурманской области устанавливают обстоятельства гибели в годы Великой отечественной войны пилота истребителя И-153-М62, который вместе с самолетом обнаружен в водах озера в районе реки Западная Лица, сообщила пресс-служба ведомства."Следственным отделом по Кольскому району проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков пилота в ходе поисковых работ, проведенных в водах озера в районе реки Западная Лица", - говорится в сообщении.Отмечается, что в результате поисковых мероприятий, организованных силами Северного флота, при участии следователей регионального и военного следственных управлений поднят на поверхность и осмотрен истребитель И-153-М62 с вооружением. Внутри обнаружены останки пилота.Летом 1941 года на реке Западной Лице развернулись кровопролитные бои. Противник наступал на Мурманск в надежде одержать быструю и легкую победу. Воинам Красной армии ценой жизней огромного количества северян удалось не допустить захвата родных земель. Враг был остановлен на подступах к городу-порту."В рамках процессуальной проверки назначен ряд экспертиз, в ходе которых следователи попытаются установить, погиб ли пилот от огня противника или вместе со своим самолетом разбился уже на земле", - добавили в СК.Останки по желанию близких лиц будут захоронены на родине погибшего либо на мемориальном кладбище в Долине Славы в дату начала наступательной операции по освобождению советского Заполярья.

https://ria.ru/20210820/vyzhivshiy-1746558881.html

https://ria.ru/20210809/uznitsy-1745029842.html

мурманская область

кольский район

мурманск

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происшествия, мурманская область, кольский район, мурманск, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности