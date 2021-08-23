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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/oruzhie-1746925389.html
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан
Информация о том, что вертолеты сил сопротивления Афганистана доставили из Таджикистана оружие и боеприпасы, не соответствует действительности, заявил РИА... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:28
2021-08-23T18:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
таджикистан
афганистан
станислав зась
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ДУШАНБЕ, 23 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Информация о том, что вертолеты сил сопротивления Афганистана доставили из Таджикистана оружие и боеприпасы, не соответствует действительности, заявил РИА Новости информированный источник в силовых структурах Таджикистана.Ранее афганский Telegram-канал Herat Times со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что силы сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной "Талибану"* провинции Панджшер, доставили туда оружие из Таджикистана. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил РИА Новости, что у него нет информации об этом."Вертолеты сил сопротивления Афганистана на прилетали в Таджикистан и здесь не получали оружия и боеприпасы, информация Sputnik Афганистан не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, таджикистан, афганистан, станислав зась
18:28 23.08.2021
 
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан

Источник: сообщения о доставке оружия афганским силам сопротивления из Таджикистана ложные

© AP Photo / Rahmat GulСитуация в Афганистане
Ситуация в Афганистане - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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ДУШАНБЕ, 23 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Информация о том, что вертолеты сил сопротивления Афганистана доставили из Таджикистана оружие и боеприпасы, не соответствует действительности, заявил РИА Новости информированный источник в силовых структурах Таджикистана.
Ранее афганский Telegram-канал Herat Times со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что силы сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной "Талибану"* провинции Панджшер, доставили туда оружие из Таджикистана. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил РИА Новости, что у него нет информации об этом.
"Вертолеты сил сопротивления Афганистана на прилетали в Таджикистан и здесь не получали оружия и боеприпасы, информация Sputnik Афганистан не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 18:00
Ташкент заверил членов ОДКБ в защищенности узбекско-афганской границы
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТаджикистанАфганистанСтанислав Зась
 
 
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