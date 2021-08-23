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Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан - РИА Новости, 23.08.2021
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан
Информация о том, что вертолеты сил сопротивления Афганистана доставили из Таджикистана оружие и боеприпасы, не соответствует действительности, заявил РИА... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:28
2021-08-23T18:28
2021-08-23T18:28
захват власти в афганистане талибами
в мире
таджикистан
афганистан
станислав зась
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ДУШАНБЕ, 23 авг - РИА Новости, Лидия Исамова. Информация о том, что вертолеты сил сопротивления Афганистана доставили из Таджикистана оружие и боеприпасы, не соответствует действительности, заявил РИА Новости информированный источник в силовых структурах Таджикистана.Ранее афганский Telegram-канал Herat Times со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что силы сопротивления, которые находятся в единственной неподконтрольной "Талибану"* провинции Панджшер, доставили туда оружие из Таджикистана. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил РИА Новости, что у него нет информации об этом."Вертолеты сил сопротивления Афганистана на прилетали в Таджикистан и здесь не получали оружия и боеприпасы, информация Sputnik Афганистан не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, таджикистан, афганистан, станислав зась
Источник опроверг сообщения о доставке оружия из Таджикистана в Афганистан
Источник: сообщения о доставке оружия афганским силам сопротивления из Таджикистана ложные