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Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов - РИА Новости, 23.08.2021

Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

Экс-глава Минприроды, член совета директоров "Новатэка" Виктор Орлов умер на 82-м году жизни, сообщила компания. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:30

2021-08-23T20:30

2021-08-23T20:54

виктор орлов

новатэк

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-глава Минприроды, член совета директоров "Новатэка" Виктор Орлов умер на 82-м году жизни, сообщила компания."На протяжении семи лет Виктор Петрович, работая в совете директоров и его комитетах, вкладывал свои богатые знания и опыт в формирование стратегии развития ПАО "Новатэк". Его целеустремленность, энергия, неиссякаемое стремление к внедрению инноваций в геологической отрасли служили неоценимым примером для сотрудников компании", — отметил председатель правления компании Леонид Михельсон.В пресс-службе компании подчеркнули, что Орлов был выдающимся геологом и прошел путь от рабочего на угольной шахте до министра природных ресурсов и впоследствии — члена Совета Федерации и президента Российского геологического общества.Там также отметили, что Орлов возглавлял работы по прогнозу, поискам, разведке и оценке месторождений полезных ископаемых, руководил всеми видами геолого-разведочных работ на территории 25 регионов России, был в числе первооткрывателей месторождений и поспособствовал переходу всей отрасли на рыночную основу в конце 80-х годов.Заслуги Орлова отмечены множеством наград. Среди них: "Заслуженный геолог РСФСР", государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орден Почета.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орлов, новатэк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия