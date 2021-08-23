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Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов
Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов - РИА Новости, 23.08.2021
Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов
Экс-глава Минприроды, член совета директоров "Новатэка" Виктор Орлов умер на 82-м году жизни, сообщила компания. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:30
2021-08-23T20:54
виктор орлов
новатэк
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-глава Минприроды, член совета директоров "Новатэка" Виктор Орлов умер на 82-м году жизни, сообщила компания."На протяжении семи лет Виктор Петрович, работая в совете директоров и его комитетах, вкладывал свои богатые знания и опыт в формирование стратегии развития ПАО "Новатэк". Его целеустремленность, энергия, неиссякаемое стремление к внедрению инноваций в геологической отрасли служили неоценимым примером для сотрудников компании", — отметил председатель правления компании Леонид Михельсон.В пресс-службе компании подчеркнули, что Орлов был выдающимся геологом и прошел путь от рабочего на угольной шахте до министра природных ресурсов и впоследствии — члена Совета Федерации и президента Российского геологического общества.Там также отметили, что Орлов возглавлял работы по прогнозу, поискам, разведке и оценке месторождений полезных ископаемых, руководил всеми видами геолого-разведочных работ на территории 25 регионов России, был в числе первооткрывателей месторождений и поспособствовал переходу всей отрасли на рыночную основу в конце 80-х годов.Заслуги Орлова отмечены множеством наград. Среди них: "Заслуженный геолог РСФСР", государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орден Почета.
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виктор орлов, новатэк, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
20:30 23.08.2021 (обновлено: 20:54 23.08.2021)
 
Умер бывший глава Минприроды Виктор Орлов

Бывший глава Минприроды, член совета директоров "Новатэка" Виктор Орлов умер на 82-м году жизни

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВиктор Орлов
Виктор Орлов - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Экс-глава Минприроды, член совета директоров "Новатэка" Виктор Орлов умер на 82-м году жизни, сообщила компания.
"На протяжении семи лет Виктор Петрович, работая в совете директоров и его комитетах, вкладывал свои богатые знания и опыт в формирование стратегии развития ПАО "Новатэк". Его целеустремленность, энергия, неиссякаемое стремление к внедрению инноваций в геологической отрасли служили неоценимым примером для сотрудников компании", — отметил председатель правления компании Леонид Михельсон.
В пресс-службе компании подчеркнули, что Орлов был выдающимся геологом и прошел путь от рабочего на угольной шахте до министра природных ресурсов и впоследствии — члена Совета Федерации и президента Российского геологического общества.
Там также отметили, что Орлов возглавлял работы по прогнозу, поискам, разведке и оценке месторождений полезных ископаемых, руководил всеми видами геолого-разведочных работ на территории 25 регионов России, был в числе первооткрывателей месторождений и поспособствовал переходу всей отрасли на рыночную основу в конце 80-х годов.
Заслуги Орлова отмечены множеством наград. Среди них: "Заслуженный геолог РСФСР", государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орден Почета.
 
Виктор ОрловНоватэкМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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