https://ria.ru/20210823/odkb-1746920901.html

Ташкент заверил членов ОДКБ в защищенности узбекско-афганской границы

Ташкент заверил членов ОДКБ в защищенности узбекско-афганской границы - РИА Новости, 23.08.2021

Ташкент заверил членов ОДКБ в защищенности узбекско-афганской границы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заверил глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что узбекско-афганская граница РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T18:00

2021-08-23T18:00

2021-08-23T18:01

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узбекистан

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одкб

здоровье - общество

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 23 авг – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заверил глав государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что узбекско-афганская граница на фоне обострения ситуации в Афганистане надежно охраняется, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, состоялся в понедельник под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции. Мирзиеев принял в ней участие, как приглашенный гость, Узбекистан приостановил членство в организации в 2012 году."Президент Республики Узбекистан проинформировал участников встречи о проводимых мероприятиях по содействию обеспечению региональной безопасности, включая надежную охрану и защиту Государственной границы с Афганистаном", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, Мирзиеев с удовлетворением отметил налаженное плодотворное взаимодействие и оперативный обмен информацией с причастными структурами государств региона по афганскому направлению.Участники саммита договорились продолжить совместные консультации и регулярный обмен информацией по ситуации в регионе, добавили в пресс-службе главы Узбекистана.Ситуация в Афганистане обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746869268.html

https://ria.ru/20210823/putin-1746853498.html

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в мире, талибан, узбекистан, афганистан, эмомали рахмон, одкб, здоровье - общество, шавкат мирзиеев, россия