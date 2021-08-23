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Религия
https://ria.ru/20210823/moleben-1746922925.html
Верующие УПЦ собрались на акцию у резиденции патриарха Варфоломея в Киеве
Верующие УПЦ собрались на акцию у резиденции патриарха Варфоломея в Киеве - РИА Новости, 23.08.2021
Верующие УПЦ собрались на акцию у резиденции патриарха Варфоломея в Киеве
Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующих, собравшихся на молитвенное стояние у резиденции... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T18:13
2021-08-23T18:13
религия
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петр порошенко
украинская православная церковь
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующих, собравшихся на молитвенное стояние у резиденции прибывшего в Киев Константинопольского патриарха Варфоломея, говорится в сообщении центра информации УПЦ, опубликованном в понедельник в Facebook."Митрополит Онуфрий сегодня приехал на улицу Липскую, где сотни верующих Украинской православной церкви проводят молитвенное стояние возле резиденции, где находится глава Фанара (района в Стамбуле, где располагается официальная резиденция Константинопольских патриархов – ред.). Предстоятель УПЦ благословил верующих и духовенство, которые ждут встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы рассказать ему о реальной ситуации в украинском православии, сложившейся после предоставления томоса ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины – ред.)", - сказано в сообщении.Отмечается, что сотни верующих читают акафисты и поют молитвы, а также "держат плакаты с требованием прекратить церковное рейдерство, гонения на Церковь и дискриминацию верующих УПЦ".Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако, патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
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украина, киев, стамбул, владимир зеленский, петр порошенко, украинская православная церковь, facebook, ситуация на украине, денис шмыгаль
18:13 23.08.2021
 

Верующие УПЦ собрались на акцию у резиденции патриарха Варфоломея в Киеве

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав
Сторонники Украинской православной церкви совершают молитвенное стояние под зданием Верховной Рады в Киеве против ущемления своих прав - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий благословил верующих, собравшихся на молитвенное стояние у резиденции прибывшего в Киев Константинопольского патриарха Варфоломея, говорится в сообщении центра информации УПЦ, опубликованном в понедельник в Facebook.
"Митрополит Онуфрий сегодня приехал на улицу Липскую, где сотни верующих Украинской православной церкви проводят молитвенное стояние возле резиденции, где находится глава Фанара (района в Стамбуле, где располагается официальная резиденция Константинопольских патриархов – ред.). Предстоятель УПЦ благословил верующих и духовенство, которые ждут встречи с Константинопольским патриархом Варфоломеем, чтобы рассказать ему о реальной ситуации в украинском православии, сложившейся после предоставления томоса ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины – ред.)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сотни верующих читают акафисты и поют молитвы, а также "держат плакаты с требованием прекратить церковное рейдерство, гонения на Церковь и дискриминацию верующих УПЦ".
Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он принимает участие в праздновании 30-летия независимости страны. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако, патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру – "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
 
РелигияУкраинаКиевСтамбулВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьFacebookСитуация на УкраинеДенис Шмыгаль
 
 
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