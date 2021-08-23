https://ria.ru/20210823/maksim-1746831194.html

"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о МакSим в больнице

"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о МакSим в больнице - РИА Новости, 23.08.2021

"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о МакSим в больнице

Волонтер Леонид в интервью порталу StarHit рассказал, как ухаживал за певицей МакSим (Мариной Абросимовой) во время ее нахождения в больнице. Вместе с другими... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T11:44

2021-08-23T11:44

2021-08-23T11:44

шоубиз

здоровье

знаменитости

макsим (марина абросимова)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739872203_0:61:2048:1213_1920x0_80_0_0_22a1ff0f002d93065c93475f4142c65e.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Волонтер Леонид в интервью порталу StarHit рассказал, как ухаживал за певицей МакSим (Мариной Абросимовой) во время ее нахождения в больнице. Вместе с другими волонтерами он навещал артистку, когда ее перевели из реанимации в обычную палату.Он отметил, что кожа певица была почерневшей, в пятнах, а сама артистка невероятно похудела."Она очень похудела — итак-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь. Кома стала спасением Марины — врачи и аппараты боролись, не пугая ее происходящим", — добавил Леонид.Волонтер отметил, что чувствовал у певицы огромную волю к победе над болезнью, так как ей очень хотелось быстрее встретиться с родными, с детьми.Леонид вспомнил, что восстановление происходило постепенно: сперва певица просто пыталась сесть в кровати, затем пробовала вставать на ноги, борясь с головокружениями. Первый раз она сделала всего несколько шагов и сразу устала.Сейчас МакSим проходит восстановление дома. Недавно она выложила первое фото со своим отражением в зеркале.

https://ria.ru/20210820/maksim-1746576632.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, знаменитости, макsим (марина абросимова)