https://ria.ru/20210823/maksim-1746831194.html
"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о МакSим в больнице
"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о МакSим в больнице - РИА Новости, 23.08.2021
"Как будто работала на каменоломне": волонтер рассказал о МакSим в больнице
Волонтер Леонид в интервью порталу StarHit рассказал, как ухаживал за певицей МакSим (Мариной Абросимовой) во время ее нахождения в больнице. Вместе с другими... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:44
2021-08-23T11:44
2021-08-23T11:44
шоубиз
здоровье
знаменитости
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Волонтер Леонид в интервью порталу StarHit рассказал, как ухаживал за певицей МакSим (Мариной Абросимовой) во время ее нахождения в больнице. Вместе с другими волонтерами он навещал артистку, когда ее перевели из реанимации в обычную палату.Он отметил, что кожа певица была почерневшей, в пятнах, а сама артистка невероятно похудела."Она очень похудела — итак-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь. Кома стала спасением Марины — врачи и аппараты боролись, не пугая ее происходящим", — добавил Леонид.Волонтер отметил, что чувствовал у певицы огромную волю к победе над болезнью, так как ей очень хотелось быстрее встретиться с родными, с детьми.Леонид вспомнил, что восстановление происходило постепенно: сперва певица просто пыталась сесть в кровати, затем пробовала вставать на ноги, борясь с головокружениями. Первый раз она сделала всего несколько шагов и сразу устала.Сейчас МакSим проходит восстановление дома. Недавно она выложила первое фото со своим отражением в зеркале.
https://ria.ru/20210820/maksim-1746576632.html
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здоровье, знаменитости, макsим (марина абросимова)
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Волонтер Леонид в интервью порталу StarHit рассказал
, как ухаживал за певицей МакSим (Мариной Абросимовой) во время ее нахождения в больнице. Вместе с другими волонтерами он навещал артистку, когда ее перевели из реанимации в обычную палату.
"Марина лежала одна в палате — я ее сразу даже не узнал, так как в нашем списке она шла, разумеется, не как МакSим, а просто по имени и фамилии. И, конечно, была крайне истощенная, слабая: как будто человек работал на каменоломне последние годы, и вот ее отправили сюда на восстановление сил", — рассказал Леонид.
Он отметил, что кожа певица была почерневшей, в пятнах, а сама артистка невероятно похудела.
"Она очень похудела — итак-то была не полная, а тут еще силы забрала борьба за жизнь. Кома стала спасением Марины — врачи и аппараты боролись, не пугая ее происходящим", — добавил Леонид.
Волонтер отметил, что чувствовал у певицы огромную волю к победе над болезнью, так как ей очень хотелось быстрее встретиться с родными, с детьми.
Леонид вспомнил, что восстановление происходило постепенно: сперва певица просто пыталась сесть в кровати, затем пробовала вставать на ноги, борясь с головокружениями. Первый раз она сделала всего несколько шагов и сразу устала.
Сейчас МакSим проходит восстановление дома. Недавно она выложила
первое фото со своим отражением в зеркале.