https://ria.ru/20210817/maksim-1746108769.html

Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала

Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала - РИА Новости, 17.08.2021

Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала

Певица МакSим (Марина Абросимова) выложила в сторис Instagram фотографию своего отражения в зеркале. РИА Новости, 17.08.2021

2021-08-17T16:42

2021-08-17T16:42

2021-08-17T16:42

шоубиз

знаменитости

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) выложила в сторис Instagram фотографию своего отражения в зеркале.Поводом для съемки послужил букет от фан-клуба артистки. Поклонники приложили письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.Однако большее внимание привлек внешний вид певицы в отражении зеркала. Подписчики поразились худобе артистки, а некоторые смогли разглядеть следы от синяков после подключения к медицинским аппаратам.До этого стало известно, что певица заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения.

https://ria.ru/20210814/maksim-1745741516.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, макsим (марина абросимова)