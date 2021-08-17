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Шоубиз
https://ria.ru/20210817/maksim-1746108769.html
Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала
Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала - РИА Новости, 17.08.2021
Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала
Певица МакSим (Марина Абросимова) выложила в сторис Instagram фотографию своего отражения в зеркале. РИА Новости, 17.08.2021
2021-08-17T16:42
2021-08-17T16:42
шоубиз
знаменитости
макsим (марина абросимова)
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) выложила в сторис Instagram фотографию своего отражения в зеркале.Поводом для съемки послужил букет от фан-клуба артистки. Поклонники приложили письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.Однако большее внимание привлек внешний вид певицы в отражении зеркала. Подписчики поразились худобе артистки, а некоторые смогли разглядеть следы от синяков после подключения к медицинским аппаратам.До этого стало известно, что певица заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения.
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знаменитости, макsим (марина абросимова)
16:42 17.08.2021
 

Исхудавшая после реанимации МакSим сфотографировалась в отражении зеркала

© Фото : @maksimartist/InstagramСкриншот инстаграм-сториз певицы МакSим
Скриншот инстаграм-сториз певицы МакSим - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
© Фото : @maksimartist/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) выложила в сторис Instagram фотографию своего отражения в зеркале.
Поводом для съемки послужил букет от фан-клуба артистки. Поклонники приложили письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.

"Желаем тебе восстановления, никуда не спеши, делай все как нужно твоему организму, а мы всегда будем тебя поддерживать!", – написали фанаты.

Однако большее внимание привлек внешний вид певицы в отражении зеркала. Подписчики поразились худобе артистки, а некоторые смогли разглядеть следы от синяков после подключения к медицинским аппаратам.
До этого стало известно, что певица заново учится ходить, делает это с поддержкой. Сама певица признавалась, что испытывает головокружения.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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