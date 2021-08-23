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В ЛНР не исключили "афганского сценария" в отношениях Украины и США
В ЛНР не исключили "афганского сценария" в отношениях Украины и США - РИА Новости, 23.08.2021
В ЛНР не исключили "афганского сценария" в отношениях Украины и США
США, вероятно, бросят Украину наедине с ее проблемами, как это произошло с Афганистаном, считает депутат народного совета самопровозглашенной Луганской народной РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:37
2021-08-23T16:37
в мире
киев
сша
талибан
владимир поляков
россия
алексей арестович
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. США, вероятно, бросят Украину наедине с ее проблемами, как это произошло с Афганистаном, считает депутат народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Поляков.Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно высказывали мнения, что политика Киев зависит от мнения и рекомендаций других стран. В ДНР и ЛНР связывают это с отсутствием самостоятельности руководства страны, так как, по их мнению, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украина оказалась фактически под внешним управлением, в частности, Вашингтона."Перед глазами стоит история, которая разворачивается в Афганистане. И Украину, в конце концов, изнасилованную, ограбленную, разрушенную США бросят. И, к сожалению, нам с вами, нашей родине России придется, помня что на Украине живут десятки миллионов русских, заниматься ее восстановлением, как это было в послевоенные годы (после Великой Отечественной войны – ред.)", - сказал Поляков РИА Новости.По его мнению, правительство США сначала хочет "сделать из Украины Антироссию", а потом бросить Киев, рассчитывая, что после этого РФ не останется в стороне от проблем страны и будет помогать экономическому восстановлению Украины. В итоге это ослабит экономику и России."Но другого пути нет, спасать этих людей нам придется, геополитическая ситуация за последние полгода поменялась кардинально… Мое ожидание, что в ближайшее время в Украине будет очередной кризис, очередной майдан, и ничего хорошего они для Украины не несут", - отметил Поляков.Он подчеркнул, что Украина за 30 лет так и не реализовала нормы, которые звучали в декларации о независимости государства. Поляков напомнил, что Украина выходила из СССР без долгов, ведь выплату всего советского долга взяла на себя РФ. Он уточнил, что на Украине "идет порабощение людей с точки зрения, например, цен на энергоресурсы", так как именно из-за политики Киева жители Украины вынуждены массово выезжать на заработки в другие страны. По мнению депутата, у Киева нет цели экономического процветания страны.Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook, что события в Афганистане продемонстрировали крах политики Запада в навязывании своих представлений о демократии другим странам, поэтому построение демократии на Украине "не имеет смысла".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210823/donbass-1746812473.html
https://ria.ru/20210822/zelenskiy-1746782639.html
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в мире, киев, сша, талибан, владимир поляков, россия, алексей арестович
16:37 23.08.2021
 
В ЛНР не исключили "афганского сценария" в отношениях Украины и США

Депутат народного совета ЛНР Поляков: США бросят Украину, как это произошло с Афганистаном

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Независимости в Киеве
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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ЛУГАНСК, 23 авг - РИА Новости. США, вероятно, бросят Украину наедине с ее проблемами, как это произошло с Афганистаном, считает депутат народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики Владимир Поляков.
Самопровозглашенные республики Донбасса неоднократно высказывали мнения, что политика Киев зависит от мнения и рекомендаций других стран. В ДНР и ЛНР связывают это с отсутствием самостоятельности руководства страны, так как, по их мнению, к 30-й годовщине провозглашения независимости Украина оказалась фактически под внешним управлением, в частности, Вашингтона.
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"Перед глазами стоит история, которая разворачивается в Афганистане. И Украину, в конце концов, изнасилованную, ограбленную, разрушенную США бросят. И, к сожалению, нам с вами, нашей родине России придется, помня что на Украине живут десятки миллионов русских, заниматься ее восстановлением, как это было в послевоенные годы (после Великой Отечественной войны – ред.)", - сказал Поляков РИА Новости.
По его мнению, правительство США сначала хочет "сделать из Украины Антироссию", а потом бросить Киев, рассчитывая, что после этого РФ не останется в стороне от проблем страны и будет помогать экономическому восстановлению Украины. В итоге это ослабит экономику и России.
"Но другого пути нет, спасать этих людей нам придется, геополитическая ситуация за последние полгода поменялась кардинально… Мое ожидание, что в ближайшее время в Украине будет очередной кризис, очередной майдан, и ничего хорошего они для Украины не несут", - отметил Поляков.
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Он подчеркнул, что Украина за 30 лет так и не реализовала нормы, которые звучали в декларации о независимости государства. Поляков напомнил, что Украина выходила из СССР без долгов, ведь выплату всего советского долга взяла на себя РФ. Он уточнил, что на Украине "идет порабощение людей с точки зрения, например, цен на энергоресурсы", так как именно из-за политики Киева жители Украины вынуждены массово выезжать на заработки в другие страны. По мнению депутата, у Киева нет цели экономического процветания страны.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал в Facebook, что события в Афганистане продемонстрировали крах политики Запада в навязывании своих представлений о демократии другим странам, поэтому построение демократии на Украине "не имеет смысла".
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 14:10
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В миреКиевСШАТалибанВладимир ПоляковРоссияАлексей Арестович
 
 
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