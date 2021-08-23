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В Крыму ответили Зеленскому на слова об "обратном отсчете" по полуострову
В Крыму ответили Зеленскому на слова об "обратном отсчете" по полуострову - РИА Новости, 23.08.2021
В Крыму ответили Зеленскому на слова об "обратном отсчете" по полуострову
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "обратном отсчете до освобождения полуострова"... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:58
2021-08-23T14:58
2021-08-23T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов в ответ на утверждения президента Украины Владимира Зеленского об "обратном отсчете до освобождения полуострова" заявил, что нахождение Крыма в составе России защищено конституцией, вопрос "возвращения" полуострова в состав Украины на серьезном уровне не обсуждается.Ранее Зеленский на саммите "Крымская платформа" заявил, что с сегодняшнего дня начинается "обратный отсчет до освобождения полуострова"."У нас точка отсчета – это 2020 год, в конституцию Российской Федерации внесены изменения, в связи с этими изменениями Крым навеки в составе России. Любой здравомыслящий политик понимает, что в реальности произошло. Поэтому на серьезных политических уровнях этот вопрос давно не обсуждается", - сказал Константинов в эфире "Россия 24".Он исключил возможность силового возвращения Крыма в состав Украины, так как все понимают историю вопроса и последствия такого решения.Форум "Крымская платформа" проходит в Киеве. Как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://realty.ria.ru/20210823/krym-1746866093.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия
В Крыму ответили Зеленскому на слова об "обратном отсчете" по полуострову
Спикер Госсовета Крыма Константинов: нахождение полуострова в составе России защищено Конституцией