01:19 23.08.2021 (обновлено: 01:41 23.08.2021)
В Крыму описали позицию Турции по полуострову русской пословицей
Постпред Крыма Мурадов: Турция заняла неблагородную позицию по поддержке "Крымской платформы"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Турции по поддержке саммита "Крымская платформа" и напомнил старую русскую пословицу.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу". По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле "освобождения незаконно оккупированного Крыма".
"Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать. Проводить политику территориальных посягательств в международных делах это, как гласит русская мудрость, все равно, что рыть яму другому, не думая, что сам в нее попадешь", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота.
"К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы "деоккупации" их родной земли от ее народа", - подчеркнул постпред.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" Крыма. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Турцию на саммите представит министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".