https://ria.ru/20210823/krym-1746789893.html

В Крыму описали позицию Турции по полуострову русской пословицей

В Крыму описали позицию Турции по полуострову русской пословицей - РИА Новости, 23.08.2021

В Крыму описали позицию Турции по полуострову русской пословицей

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Турции по поддержке саммита... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T01:19

2021-08-23T01:19

2021-08-23T01:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов назвал неблагородной позицию Турции по поддержке саммита "Крымская платформа" и напомнил старую русскую пословицу.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой отметил, что Турция "с первых дней инициирования "Крымской платформы" поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать ее работу". По его мнению, платформа станет действенным инструментом в деле "освобождения незаконно оккупированного Крыма".По его словам, в Турции должны хорошо помнить, как несколько лет назад именно руководство России помогло турецкому президенту спастись от госпереворота."К примеру, крымские татары Турции, поддерживающие российский статус Крыма, взывают турецкое руководство к чести и благородству в отношениях с Москвой. Посмотрим, прислушаются ли к ним турецкие власти. Крымчане, ясно и легитимно, в соответствии со всеми правовыми нормами решившие в 2014 году свою судьбу, никогда не будут равнодушны к попыткам иностранцев рассуждать на темы "деоккупации" их родной земли от ее народа", - подчеркнул постпред.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" Крыма. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Турцию на саммите представит министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210822/tatary-1746779770.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746729681.html

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в мире, киев, реджеп тайип эрдоган, республика крым, симферополь, москва, мид украины, сергей лавров, дмитрий кулеба, россия