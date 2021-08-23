https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746905212.html

Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021

Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:45

2021-08-23T16:45

2021-08-23T17:04

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.Авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.

https://ria.ru/20210818/antitela-1746207685.html

https://ria.ru/20210806/covid-1744701928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, сша, вашингтон (город), сент-луис, коронавирус covid-19