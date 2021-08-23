https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746905212.html
Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса - РИА Новости, 23.08.2021
Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:45
2021-08-23T16:45
2021-08-23T17:04
распространение коронавируса
в мире
наука
сша
вашингтон (город)
сент-луис
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733378_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a62e66d637482001aa7e2a613f44a1d.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.Авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.Выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.Поскольку в будущем есть риск появления новых мутаций, необходимы эффективные нейтрализующие антитела, которые смогут поддерживать иммунитет организма как самостоятельно, так и в комбинации с терапией, подытожили исследователи.
https://ria.ru/20210818/antitela-1746207685.html
https://ria.ru/20210806/covid-1744701928.html
сша
вашингтон (город)
сент-луис
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575733378_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_098cb94b6850c5b0ba572c099efa7be6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наука, сша, вашингтон (город), сент-луис, коронавирус covid-19
16:45 23.08.2021 (обновлено: 17:04 23.08.2021)
Найдено антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса
Ученые из США выявили антитело, способное бороться со всеми штаммами коронавируса