https://ria.ru/20210823/istyazanie-1746831882.html
В Петербурге сотрудник социального центра избивал ребенка-сироту
В Петербурге сотрудник социального центра избивал ребенка-сироту - РИА Новости, 23.08.2021
В Петербурге сотрудник социального центра избивал ребенка-сироту
Прокуратура Колпинского района Петербурга направила в СК материалы проверки, согласно которым сотрудник социального центра применял физическое насилие к... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T11:36
2021-08-23T11:36
2021-08-23T12:32
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Прокуратура Колпинского района Петербурга направила в СК материалы проверки, согласно которым сотрудник социального центра применял физическое насилие к ребенку-сироте, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга."Прокуратура направила материалы проверки "Центра содействия семейному воспитанию №9" в следственные органы. По результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.Установлено, что с февраля по май сотрудник центра под видом воспитательного процесса применял к несовершеннолетнему жестокие меры воздействия и недопустимые способы воспитания, избивал его. Следственный комитет возбудил уголовное дело.По информации пресс-службы городского управления СК, дело возбуждено против 36-летнего бывшего воспитателя центра. Решается вопрос о мере пресечения.
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия
11:36 23.08.2021 (обновлено: 12:32 23.08.2021)
В Петербурге сотрудник социального центра избивал ребенка-сироту
Прокуратура Санкт-Петербурга: сотрудник социального центра несколько месяцев истязал ребенка-сироту