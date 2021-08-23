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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210823/iski-1746907537.html
В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам
В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам - РИА Новости, 23.08.2021
В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам
Представители Театра имени Ермоловой готовят исковые заявления в адрес ряда артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T16:54
2021-08-23T17:12
культура
олег меньшиков
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представители Театра имени Ермоловой готовят исковые заявления в адрес ряда артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его художественного руководителя, заявили в пресс-службе учреждения.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре."Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой" и художественного руководителя театра", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.В театре отметили, что "риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях" приобрела "агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога"."Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, но при этом вызывают злобу и грубые комментарии в социальных сетях", - заявили в пресс-службе театра.
https://ria.ru/20210823/teatr-1746890581.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/menshikov-1746854329.html
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олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой
16:54 23.08.2021 (обновлено: 17:12 23.08.2021)
 
В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам

В театре Ермоловой готовят иски к к попавшим под сокращение артистам о защите чести и достоинства

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМосковский драматический театр имени М.Н. Ермоловой
Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представители Театра имени Ермоловой готовят исковые заявления в адрес ряда артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его художественного руководителя, заявили в пресс-службе учреждения.
Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре.
Вход в театр имени Ермоловой - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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Уволенные актеры Театра Ермоловой призвали провести проверку
"Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой" и художественного руководителя театра", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
В театре отметили, что "риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях" приобрела "агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога".
"Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, но при этом вызывают злобу и грубые комментарии в социальных сетях", - заявили в пресс-службе театра.
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КультураОлег МеньшиковМосковский драматический театр имени М. Н. Ермоловой
 
 
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