https://ria.ru/20210823/iski-1746907537.html

В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам

В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам - РИА Новости, 23.08.2021

В театре Ермоловой готовят иски к попавшим под сокращение артистам

Представители Театра имени Ермоловой готовят исковые заявления в адрес ряда артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T16:54

2021-08-23T16:54

2021-08-23T17:12

культура

олег меньшиков

московский драматический театр имени м. н. ермоловой

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Представители Театра имени Ермоловой готовят исковые заявления в адрес ряда артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации театра и его художественного руководителя, заявили в пресс-службе учреждения.Ранее СМИ сообщили, что в Театре имени Ермоловой произошли увольнения, которые вызвали недовольство актеров. В пресс-службе театра заявляли, что кадровые решения пришлось принять для "оптимизации ресурсов на фоне пандемии". Позднее в театре сообщили, что три месяца назад Олег Меньшиков покинул пост директора театра и сейчас занимает должность худрука. В понедельник состоялась пресс-конференции уволенных актеров, на которой они заявили, что хотят проведения проверок в театре."Ставим в известность, что представители театра готовят исковые заявления в адрес некоторых артистов о защите чести, достоинства и деловой репутации ГБУК "МДТ им. М.Н. Ермоловой" и художественного руководителя театра", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.В театре отметили, что "риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях" приобрела "агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога"."Сотрудники, находящиеся в списке на сокращение, открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Данные обвинения не имеют ничего общего с действительностью, но при этом вызывают злобу и грубые комментарии в социальных сетях", - заявили в пресс-службе театра.

https://ria.ru/20210823/teatr-1746890581.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/menshikov-1746854329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег меньшиков, московский драматический театр имени м. н. ермоловой