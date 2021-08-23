https://ria.ru/20210823/irak-1746562464.html
"Их вывезли детьми": за что в Ираке судят российских девушек
"Их вывезли детьми": за что в Ираке судят российских девушек - РИА Новости, 23.08.2021
"Их вывезли детьми": за что в Ираке судят российских девушек
В камерах центральной женской тюрьмы Багдада "Расафа" тесно и душно. Бетонный пол застелен матрасами. На свежий воздух заключенных выводят через день, причем в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T08:00
2021-08-23T08:00
2021-08-23T08:02
боевики
подростки
мосул
сирия
турция
ирак
аппарат уполномоченного по правам человека рф
исламское государство
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Лина Панченко. В камерах центральной женской тюрьмы Багдада "Расафа" тесно и душно. Бетонный пол застелен матрасами. На свежий воздух заключенных выводят через день, причем в самое пекло — с двенадцати до часу. В "Расафе" содержат четверых россиянок, которых еще в подростковом возрасте признали виновными в содействии террористам. Их вывозили из России и насильно выдавали замуж за боевиков ИГИЛ* .Мать и вдова в 14 летИсторию осужденной по имени Зиярат, записанную на диктофон, РИА Новости передала адвокат Аида Касимова. Отца девочки завербовали боевики."Помню нормальную жизнь, как у всех детей, — рассказывает Зиярат. — Когда мне было одиннадцать, мы с родителями перебрались из Дагестана в Турцию и жили там около года. А зимой 2015-го папа неожиданно объявил, что мы переезжаем. Куда и зачем — не сказал. Когда мама поняла, что мы в Сирии, в зоне боевых действий, у нее началась истерика. Умоляла отца вернуться или дать ей развод. Он отказался".Через несколько месяцев мужчина перевез семью в Ирак, в провинцию Мосул. Она тогда была под контролем ИГИЛ*.Зиярат пришлось исполнять супружеский долг. Говорит, было страшно и стыдно. Все это хочется скорее забыть.В конце 2016-го, в четырнадцать лет, она забеременела. А через месяц овдовела: как позже выяснилось, супруг был полевым командиром и погиб в перестрелке."Какие-то мужчины постучались в ворота. Сказали, что муж умер, и ушли, — вспоминает она. — Я убежала к матери. Еще через месяц не стало и отца. До сих пор не знаю, как они оба умерли".Мать и дочь остались без документов и денег — все это хранилось у главы семьи. Выбраться из Ирака не могли: проводники брали за такую услугу по шесть тысяч долларов с человека.Тем временем обстановка в Мосуле накалялась. Когда она родила сына, их с матерью и младенцем выставили на улицу. Растерянные и голодные, они прибились к арабским беженцам, а потом попали в плен к курдам.Три года колонии"На допросах все было на арабском, а я его не знаю, — говорит девушка. — Мне дали переводчика, следователь за ним записывал. Объясняла, что не знала, чем занимался муж. Всегда повторял: "Тебя не касается. Твое дело — готовить, убирать". Потом мне дали подписать бумагу на арабском. Я отказывалась, но иракские солдаты заставили силой".В суде, по словам Зиярат, российский консул сообщил ей, что переводчик что-то напутал, и из-за этого ее приговорили к пяти годам тюрьмы. Девушку вместе с новорожденным отправили в колонию для подростков. Там она провела почти три года."На ребенка еду не давали. Я его сначала грудью кормила, потом делила свою порцию на двоих", — вспоминает молодая мать.После совершеннолетия ее перевели в "Расафу", а сына эвакуировали из Ирака в ходе российской гуманитарной миссии и передали живущим на Северном Кавказе родственникам. В тюрьме Зиярат встретилась с матерью, которую приговорили к пожизненному заключению."Читала приговоры и плакала""С девушками, как с женами боевиков, не церемонились, — рассказывает Аида Касимова. — Во время следствия дипломатов к ним не пускали, защищали их назначенные адвокаты, а дела рассматривали судьи из народа".Юрист отмечает, что, помимо Зиярат, в "Расафе" сейчас отбывают наказание еще трое россиянок, попавших в Ирак детьми.Ни одной не дали на руки приговор. По словам Касимовой, иракское консульство долго отказывалось предоставить документы даже по официальному запросу.Переведенные на русский язык судебные материалы удалось получить лишь недавно — помогло обращение в российский МИД.В приговоре Зиярат (копия есть в распоряжении РИА Новости) указано: хоть она и не присягала боевикам, это "сути дела не меняет, поскольку ИГИЛ* не требует от женщин приносить присягу верности организации и участия в боевых действиях, за исключением пребывания в доме".Там отмечено, что по данным курдской разведки боевики помогали Зиярат продуктами после гибели мужа. Других доказательств нет, но у судей "сформировалось четкое убеждение" в виновности девушки.Из документов также следует, что сотрудники российского посольства добились обжалования, но кассационный суд оставил приговор в силе.Детство с террористамиЛейлу Г. мать и дядя вывезли в Ирак в двенадцать лет. Через два года выдали замуж за боевика, и она родила двойню."Когда внучка позвонила и рассказала, я рыдала. Ругала сына и дочь, которые забрали туда детей", — рассказывает Луиза С., бабушка Лейлы.Муж Лейлы погиб, она осталась в Мосуле со свекровью и золовкой."Потом ее телефон перестал отвечать. Около года не знала, живы ли они. Инфаркт перенесла, инсульт. Оказалось, Лейла с малышами в тюрьме", — говорит Луиза.Детей удалось вернуть в Россию — они живут с прабабушкой.Судьбы Натали М. и Марии В. похожи. Натали училась в четвертом классе, когда ее отправили в Турцию. Сейчас она — узница "Расафы", а ее сына воспитывают родственники в России. О Марии известно, что на Ближний Восток ее увезла мачеха."Что с ней делали, не рассказывает: очень запугана", — отмечает Касимова.Девушек судили в 2017-2018 годах. Тогда им было по 15-16 лет.Вопрос высокого уровняПо российским законам эти подростки не совершили преступлений террористического характера, убеждена адвокат.Касимова направила обращение в Администрацию президента России и готовит прошение президенту Ирака.В Генпрокуратуре, в чью компетенцию входят вопросы экстрадиции, запрос РИА Новости оставили без ответа.Как пояснили агентству в МИД России, "иракским законодательством не предусмотрена передача для отбывания наказания в России лиц, осужденных за пособничество террористическим организациям".В ведомстве рассказали, что в пандемию доступ дипломатов в иракские тюрьмы затруднен, но они поддерживают контакт с администрацией "Расафы".Чиновники отмечают, что условия содержания российских гражданок в целом соответствуют местным стандартам, а состояние их здоровья "в пределах нормы".
https://ria.ru/20191218/1562493691.html
https://ria.ru/20200120/1563549501.html
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боевики, подростки, мосул, сирия, турция, ирак, аппарат уполномоченного по правам человека рф, исламское государство, курды
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Лина Панченко. В камерах центральной женской тюрьмы Багдада "Расафа" тесно и душно. Бетонный пол застелен матрасами. На свежий воздух заключенных выводят через день, причем в самое пекло — с двенадцати до часу. В "Расафе" содержат четверых россиянок, которых еще в подростковом возрасте признали виновными в содействии террористам. Их вывозили из России и насильно выдавали замуж за боевиков ИГИЛ* .
Мать и вдова в 14 лет
Историю осужденной по имени Зиярат, записанную на диктофон, РИА Новости передала адвокат Аида Касимова. Отца девочки завербовали боевики.
"Помню нормальную жизнь, как у всех детей, — рассказывает Зиярат. — Когда мне было одиннадцать, мы с родителями перебрались из Дагестана в Турцию и жили там около года. А зимой 2015-го папа неожиданно объявил, что мы переезжаем. Куда и зачем — не сказал. Когда мама поняла, что мы в Сирии, в зоне боевых действий, у нее началась истерика. Умоляла отца вернуться или дать ей развод. Он отказался".
Через несколько месяцев мужчина перевез семью в Ирак, в провинцию Мосул. Она тогда была под контролем ИГИЛ*.
"Мне исполнилось тринадцать, и папа сказал, что пора замуж, — продолжает девушка. — Я думала, это шутка, игра. Но меня выдали за девятнадцатилетнего парня из Кабардино-Балкарии. У меня был шок".
Зиярат пришлось исполнять супружеский долг. Говорит, было страшно и стыдно. Все это хочется скорее забыть.
В конце 2016-го, в четырнадцать лет, она забеременела. А через месяц овдовела: как позже выяснилось, супруг был полевым командиром и погиб в перестрелке.
"Какие-то мужчины постучались в ворота. Сказали, что муж умер, и ушли, — вспоминает она. — Я убежала к матери. Еще через месяц не стало и отца. До сих пор не знаю, как они оба умерли".
Мать и дочь остались без документов и денег — все это хранилось у главы семьи. Выбраться из Ирака не могли: проводники брали за такую услугу по шесть тысяч долларов с человека.
Тем временем обстановка в Мосуле накалялась.
"Нас с другими женщинами постоянно эвакуировали, перебрасывали из района в район, таскали из дома в дом", — продолжает Зиярат.
Когда она родила сына, их с матерью и младенцем выставили на улицу. Растерянные и голодные, они прибились к арабским беженцам, а потом попали в плен к курдам.
Три года колонии
"На допросах все было на арабском, а я его не знаю, — говорит девушка. — Мне дали переводчика, следователь за ним записывал. Объясняла, что не знала, чем занимался муж. Всегда повторял: "Тебя не касается. Твое дело — готовить, убирать". Потом мне дали подписать бумагу на арабском. Я отказывалась, но иракские солдаты заставили силой".
В суде, по словам Зиярат, российский консул сообщил ей, что переводчик что-то напутал, и из-за этого ее приговорили к пяти годам тюрьмы. Девушку вместе с новорожденным отправили в колонию для подростков. Там она провела почти три года.
"На ребенка еду не давали. Я его сначала грудью кормила, потом делила свою порцию на двоих", — вспоминает молодая мать.
После совершеннолетия ее перевели в "Расафу", а сына эвакуировали из Ирака в ходе российской гуманитарной миссии и передали живущим на Северном Кавказе родственникам. В тюрьме Зиярат встретилась с матерью, которую приговорили к пожизненному заключению.
"Читала приговоры и плакала"
"С девушками, как с женами боевиков, не церемонились, — рассказывает Аида Касимова. — Во время следствия дипломатов к ним не пускали, защищали их назначенные адвокаты, а дела рассматривали судьи из народа".
Юрист отмечает, что, помимо Зиярат, в "Расафе" сейчас отбывают наказание еще трое россиянок, попавших в Ирак детьми.
Ни одной не дали на руки приговор. По словам Касимовой, иракское консульство долго отказывалось предоставить документы даже по официальному запросу.
Переведенные на русский язык судебные материалы удалось получить лишь недавно — помогло обращение в российский МИД.
В приговоре Зиярат (копия есть в распоряжении РИА Новости) указано: хоть она и не присягала боевикам, это "сути дела не меняет, поскольку ИГИЛ* не требует от женщин приносить присягу верности организации и участия в боевых действиях, за исключением пребывания в доме".
Там отмечено, что по данным курдской разведки боевики помогали Зиярат продуктами после гибели мужа. Других доказательств нет, но у судей "сформировалось четкое убеждение" в виновности девушки.
Из документов также следует, что сотрудники российского посольства добились обжалования, но кассационный суд оставил приговор в силе.
"Эти дети не виновны, — убеждена Касимова. — Взрослые отобрали у них право жить в мирной стране, вынудили выйти замуж, обслуживать мужей, рожать детей. А суд заставил страдать еще больше. Я читала приговоры и плакала".
Детство с террористами
Лейлу Г. мать и дядя вывезли в Ирак в двенадцать лет. Через два года выдали замуж за боевика, и она родила двойню.
"Когда внучка позвонила и рассказала, я рыдала. Ругала сына и дочь, которые забрали туда детей", — рассказывает Луиза С., бабушка Лейлы.
Муж Лейлы погиб, она осталась в Мосуле со свекровью и золовкой.
"Потом ее телефон перестал отвечать. Около года не знала, живы ли они. Инфаркт перенесла, инсульт. Оказалось, Лейла с малышами в тюрьме", — говорит Луиза.
Детей удалось вернуть в Россию — они живут с прабабушкой.
"Их привезли, и они целыми днями плакали, — вспоминает Луиза. — Каждого звука пугались, телевизор нельзя было включить. А уж если мужчина в дом заглядывал, прямо с ума сходили от страха. Мы всех психологов обошли, пока они адаптировались. Дети были истощенные, все время просили супа. А к мясу, конфетам и фруктам даже не притрагивались: не понимали, что это еда".
Судьбы Натали М. и Марии В. похожи. Натали училась в четвертом классе, когда ее отправили в Турцию. Сейчас она — узница "Расафы", а ее сына воспитывают родственники в России. О Марии известно, что на Ближний Восток ее увезла мачеха.
"Что с ней делали, не рассказывает: очень запугана", — отмечает Касимова.
Девушек судили в 2017-2018 годах. Тогда им было по 15-16 лет.
Вопрос высокого уровня
По российским законам эти подростки не совершили преступлений террористического характера, убеждена адвокат.
"Они сами — жертвы. Их увезли в страну, где шла война. Это можно квалифицировать как покушение на убийство. Кроме того, они подверглись сексуальному насилию и рабству. Если экстрадировать девушек в Россию и пересмотреть дела здесь, их бы оправдали. Но при нынешних договоренностях с Багдадом это неосуществимо. Получается, решить вопрос можно только на самом высоком уровне".
Касимова направила обращение в Администрацию президента России и готовит прошение президенту Ирака.
В Генпрокуратуре, в чью компетенцию входят вопросы экстрадиции, запрос РИА Новости оставили без ответа.
Как пояснили агентству в МИД России, "иракским законодательством не предусмотрена передача для отбывания наказания в России лиц, осужденных за пособничество террористическим организациям".
В ведомстве рассказали, что в пандемию доступ дипломатов в иракские тюрьмы затруднен, но они поддерживают контакт с администрацией "Расафы".
Чиновники отмечают, что условия содержания российских гражданок в целом соответствуют местным стандартам, а состояние их здоровья "в пределах нормы".