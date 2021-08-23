https://ria.ru/20210823/granitsa-1746918806.html

Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией

Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией - РИА Новости, 23.08.2021

Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией

Польша увеличит до двух тысяч число солдат, охраняющих границу с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T17:53

2021-08-23T17:53

2021-08-23T17:57

в мире

белоруссия

польша

подляское воеводство

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Польша увеличит до двух тысяч число солдат, охраняющих границу с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в понедельник.Ранее министерство обороны направило в помощь пограничникам на белорусскую границу тысячу солдат."Скоро мы удвоим число солдат, которые служат на границе, до двух тысяч", - сказал Блащак.В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной полосе.По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.

https://ria.ru/20210823/migranty-1746892221.html

белоруссия

польша

подляское воеводство

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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство, мариуш блащак