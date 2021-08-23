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Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией
Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией - РИА Новости, 23.08.2021
Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией
Польша увеличит до двух тысяч число солдат, охраняющих границу с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T17:53
2021-08-23T17:57
в мире
белоруссия
польша
подляское воеводство
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Польша увеличит до двух тысяч число солдат, охраняющих границу с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в понедельник.Ранее министерство обороны направило в помощь пограничникам на белорусскую границу тысячу солдат."Скоро мы удвоим число солдат, которые служат на границе, до двух тысяч", - сказал Блащак.В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной полосе.По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.
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в мире, белоруссия, польша, подляское воеводство, мариуш блащак
17:53 23.08.2021 (обновлено: 17:57 23.08.2021)
 
Польша вдвое увеличит число солдат на границе с Белоруссией

Польша вдвое увеличит число солдат, направленных на границу с Белоруссией, до двух тысяч человек

© REUTERS / Main Command of the Polish Border PatrolПольские пограничники задерживают людей, пытающихся пересечь границу между Белоруссией и Польшей
Польские пограничники задерживают людей, пытающихся пересечь границу между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Main Command of the Polish Border Patrol
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 авг - РИА Новости. Польша увеличит до двух тысяч число солдат, охраняющих границу с Белоруссией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак журналистам в понедельник.
Ранее министерство обороны направило в помощь пограничникам на белорусскую границу тысячу солдат.
"Скоро мы удвоим число солдат, которые служат на границе, до двух тысяч", - сказал Блащак.
В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной полосе.
По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.
Полицейские возле лагеря мигрантов на литовско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 15:46
В Белоруссии заявили, что Литва доставила мигрантов к границе
 
В миреБелоруссияПольшаПодляское воеводствоМариуш Блащак
 
 
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