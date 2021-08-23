https://ria.ru/20210823/flot-1746885730.html

Путин рассказал о планах совершенствования флота

Путин рассказал о планах совершенствования флота - РИА Новости, 23.08.2021

Путин рассказал о планах совершенствования флота

Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:20

2021-08-23T15:20

2021-08-23T15:39

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Россия продолжит совершенствовать систему базирования и инфраструктуру Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции отдал команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре."Мы будем и далее развивать военно-морской потенциал России. Совершенствовать систему базирования и инфраструктуру флота. Оснащать корабли новейшим вооружением и техникой. Отрабатывать сложные учебно-боевые задачи на учениях и в дальних морских походах. Проводить демонстрацию российского флага в стратегически важных районах Мирового океана", - сказал Путин.Он добавил, что такие ответственные и масштабные задачи обусловлены геополитическим положением России и ее ролью в мировых делах.

https://ria.ru/20210823/vmf-1746866519.html

https://ria.ru/20210823/flot-1746885259.html

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санкт-петербург

северодвинск

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вмф рф, владимир путин, россия, форум "армия — 2021", безопасность, санкт-петербург, северодвинск, севмаш, адмиралтейские верфи, амурский судостроительный завод