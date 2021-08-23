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России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин
Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:17
2021-08-23T15:25
безопасность
владимир путин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции дал в понедельник команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре."Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надёжно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - сказал Путин.
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безопасность, владимир путин, россия
15:17 23.08.2021 (обновлено: 15:25 23.08.2021)
 
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин

Президент Путин: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / POOL
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в режиме видеоконференции дал в понедельник команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре.
"Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надёжно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - сказал Путин.
Поздравляю с новым важным этапом – Путин дал старт закладке кораблей и подлодок на форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 15:20
Путин дал старт строительству боевых кораблей для ВМФ
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссия
 
 
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