https://ria.ru/20210823/flot-1746885259.html

России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин

России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021

России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин

Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T15:17

2021-08-23T15:17

2021-08-23T15:25

безопасность

владимир путин

россия

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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции дал в понедельник команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре."Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надёжно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210823/putin-1746885638.html

россия

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безопасность, владимир путин, россия