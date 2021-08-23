https://ria.ru/20210823/flot-1746885259.html
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2021
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин
Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T15:17
2021-08-23T15:17
2021-08-23T15:25
безопасность
владимир путин
россия
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КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в режиме видеоконференции дал в понедельник команду на закладку боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих предприятиях судостроения России: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и на "Амурском судостроительном заводе" в Комсомольске-на-Амуре."Не раз говорил и хочу вновь повторить: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Сегодня он играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства. Надёжно защищает наши национальные интересы. Вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности", - сказал Путин.
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безопасность, владимир путин, россия
15:17 23.08.2021 (обновлено: 15:25 23.08.2021)
России нужен мощный военно-морской флот, заявил Путин
Президент Путин: сильной суверенной России нужен мощный, сбалансированный военно-морской флот