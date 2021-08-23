https://ria.ru/20210823/dynya-1746788542.html

Диетолог рассказала, как правильно есть дыню

Диетолог рассказала, как правильно есть дыню - РИА Новости, 23.08.2021

Диетолог рассказала, как правильно есть дыню

С какими продуктами и напитками можно или, наоборот, нельзя сочетать дыню, рассказала в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T04:10

2021-08-23T04:10

2021-08-23T04:10

общество

россия

анна белоусова

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. С какими продуктами и напитками можно или, наоборот, нельзя сочетать дыню, рассказала в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова.Некоторые специалисты считают, что этот плод, особенно полезный при заболеваниях печени, ни с какими продуктами не стоит объединять, отметила она. Однако в разных странах есть классические блюда, в состав которых входит дыня наряду с другими ингредиентами.По ее мнению, дыню вполне можно сочетать с самыми разными продуктами. Единственное исключение — свежие овощи."Не стоит сочетать дыню разве что с большим количеством свежих овощей: от этого, скорее всего, будет расстройство кишечника", — предупредила врач-диетолог.Выбирая напиток к дыне, лучше всего остановиться на горячем чае. А холодная вода, по словам специалиста, плохо сочетается с этим плодом.Она не рекомендует запивать дыню кисломолочными напитками. Но это не значит, что если человек выпил утром кефир, то вечером ему нельзя съесть кусочек "торпеды" или "колхозницы", — уточнила медик.Долго хранить дыню в холодильнике не следует, но два-четыре дня она продержится, только упаковывать лакомство нужно не в пленку, а в фольгу. "Это универсальный антисептик", — пояснила диетолог.Белоусова также рассказала, какие дыни покупать не стоит."Если при выборе дыни мы видим темные пятна, то просто ее не берем. Если кладем на нее ладонь, и она проседает, тоже не берем", — посоветовала она.

https://ria.ru/20210814/aruz-1745721868.html

https://ria.ru/20210813/arbuz-1745573136.html

https://rsport.ria.ru/20200818/1575940598.html

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общество, россия, анна белоусова