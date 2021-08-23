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Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
Диетолог рассказала, как правильно есть дыню - РИА Новости, 23.08.2021
Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
С какими продуктами и напитками можно или, наоборот, нельзя сочетать дыню, рассказала в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T04:10
2021-08-23T04:10
2021-08-23T04:10
общество
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анна белоусова
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. С какими продуктами и напитками можно или, наоборот, нельзя сочетать дыню, рассказала в интервью радио Sputnik член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова.Некоторые специалисты считают, что этот плод, особенно полезный при заболеваниях печени, ни с какими продуктами не стоит объединять, отметила она. Однако в разных странах есть классические блюда, в состав которых входит дыня наряду с другими ингредиентами.По ее мнению, дыню вполне можно сочетать с самыми разными продуктами. Единственное исключение — свежие овощи."Не стоит сочетать дыню разве что с большим количеством свежих овощей: от этого, скорее всего, будет расстройство кишечника", — предупредила врач-диетолог.Выбирая напиток к дыне, лучше всего остановиться на горячем чае. А холодная вода, по словам специалиста, плохо сочетается с этим плодом.Она не рекомендует запивать дыню кисломолочными напитками. Но это не значит, что если человек выпил утром кефир, то вечером ему нельзя съесть кусочек "торпеды" или "колхозницы", — уточнила медик.Долго хранить дыню в холодильнике не следует, но два-четыре дня она продержится, только упаковывать лакомство нужно не в пленку, а в фольгу. "Это универсальный антисептик", — пояснила диетолог.Белоусова также рассказала, какие дыни покупать не стоит."Если при выборе дыни мы видим темные пятна, то просто ее не берем. Если кладем на нее ладонь, и она проседает, тоже не берем", — посоветовала она.
https://ria.ru/20210814/aruz-1745721868.html
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общество, россия, анна белоусова
Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
Диетолог Белоусова: дыню не стоит запивать холодной водой и кисломолочными напитками
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
С какими продуктами и напитками можно или, наоборот, нельзя сочетать дыню, рассказала в интервью радио Sputnik
член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Анна Белоусова
.
Некоторые специалисты считают, что этот плод, особенно полезный при заболеваниях печени, ни с какими продуктами не стоит объединять, отметила она. Однако в разных странах есть классические блюда, в состав которых входит дыня наряду с другими ингредиентами.
"В средиземноморских странах, особенно на побережье, существует классический рецепт: салат в дыне. Маленькая дыня выскребается, туда добавляются кусочки дыни, пармская ветчина или хамон, лук, иногда можно добавить авокадо. Классика Средней Азии – когда дыня подается или перед пловом с бараниной, или после обеда", – рассказала Белоусова.
По ее мнению, дыню вполне можно сочетать с самыми разными продуктами. Единственное исключение — свежие овощи.
"Не стоит сочетать дыню разве что с большим количеством свежих овощей: от этого, скорее всего, будет расстройство кишечника", — предупредила врач-диетолог.
Выбирая напиток к дыне, лучше всего остановиться на горячем чае. А холодная вода, по словам специалиста, плохо сочетается с этим плодом.
"Дыня не очень "любит" большое количество холодной воды рядом с собой – могут возникнуть и урчание, и диарея. А небольшое количество горячего зеленого или черного чая с дыней вполне может "подружиться", — считает врач.
Она не рекомендует запивать дыню кисломолочными напитками. Но это не значит, что если человек выпил утром кефир, то вечером ему нельзя съесть кусочек "торпеды" или "колхозницы", — уточнила медик.
Долго хранить дыню в холодильнике не следует, но два-четыре дня она продержится, только упаковывать лакомство нужно не в пленку, а в фольгу. "Это универсальный антисептик", — пояснила диетолог.
Белоусова также рассказала, какие дыни покупать не стоит.
"Если при выборе дыни мы видим темные пятна, то просто ее не берем. Если кладем на нее ладонь, и она проседает, тоже не берем", — посоветовала она.