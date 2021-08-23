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Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра - РИА Новости, 23.08.2021
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра
Американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:52
2021-08-23T22:52
2021-08-23T22:59
распространение коронавируса
в мире
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джо байден
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дженнифер псаки
коронавирусы
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях", - сообщила она журналистам.Байден, по ее словам, первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. Подготовка общедоступной редакции займет еще несколько дней."Точной даты (обнародования) у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", - сказала Псаки.От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.
https://ria.ru/20210812/voz-1745549927.html
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки, коронавирусы, коронавирус covid-19
22:52 23.08.2021 (обновлено: 22:59 23.08.2021)
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра
Представитель Белого дома Псаки: США 24 августа подготовят доклад о происхождении коронавируса