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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210823/doklad-1746953215.html
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра - РИА Новости, 23.08.2021
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра
Американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T22:52
2021-08-23T22:59
распространение коронавируса
в мире
сша
джо байден
администрация президента сша
дженнифер псаки
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки."На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях", - сообщила она журналистам.Байден, по ее словам, первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. Подготовка общедоступной редакции займет еще несколько дней."Точной даты (обнародования) у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", - сказала Псаки.От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.
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в мире, сша, джо байден, администрация президента сша, дженнифер псаки, коронавирусы, коронавирус covid-19
22:52 23.08.2021 (обновлено: 22:59 23.08.2021)
 
Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет готов завтра

Представитель Белого дома Псаки: США 24 августа подготовят доклад о происхождении коронавируса

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия, сказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"На самом деле это будет завтра - пометьте в ваших календарях", - сообщила она журналистам.
Байден, по ее словам, первым изучит выводы экспертов, содержащиеся в полной версии доклада. Подготовка общедоступной редакции займет еще несколько дней.
"Точной даты (обнародования) у меня для вас нет, но я ожидаю, что это произойдет через несколько дней - от пары до нескольких дней, считая с завтрашнего", - сказала Псаки.
От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса.
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12 августа, 21:31Распространение коронавируса
ВОЗ создает новую группу экспертов для выяснения происхождения COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАДжо БайденАдминистрация президента СШАДженнифер ПсакиКоронавирусыКоронавирус COVID-19
 
 
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