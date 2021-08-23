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На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка
На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка - РИА Новости, 23.08.2021
На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка
Уже три ребенка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана, заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс. РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T23:46
2021-08-23T23:46
2021-08-23T23:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
дети
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афганистан
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Уже три ребенка родились на эвакуационных рейсах из Афганистана, заявил глава Транспортного командования ВС США генерал Стивен Лайонс."С большим удовольствием сообщаю новость о том, что ребенок родился на рейсе с базы "Раммштайн" (в Германии). На самом деле их было больше. Мои последние данные - три (ребенка), хотя формально мы их не подсчитываем", - сообщил генерал на брифинге в Пентагоне.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются представителями движения "Талибан"*, которое узурпировало власть в Афганистане. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Президент Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". Спустя три дня он выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться на родину в ближайшее время. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что теперь, согласно конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, дети, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
На эвакуационных рейсах из Афганистана родились три ребенка
Генерал ВС США Стивен Лайонс сообщил о рождении трех детей на эвакуационных рейсах из Афганистана