https://ria.ru/20210823/dannye-1746792578.html

В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах

В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах - РИА Новости, 23.08.2021

В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T03:25

2021-08-23T03:25

2021-08-23T05:42

общество

москва

совет федерации рф

ирина рукавишникова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971103_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_634f775a2c0e553758878bba5c4bcc78.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах.Она отметила, что в настоящее время российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных."Тем не менее, соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того, чтобы ее получить, гражданин обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое", - отметила Рукавишникова. По ее словам, порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке."В то же время, мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.

https://ria.ru/20210817/dannye-1746022204.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия