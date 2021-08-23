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В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах - РИА Новости, 23.08.2021
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:25
2021-08-23T05:42
общество
москва
совет федерации рф
ирина рукавишникова
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах.Она отметила, что в настоящее время российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных."Тем не менее, соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того, чтобы ее получить, гражданин обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое", - отметила Рукавишникова. По ее словам, порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке."В то же время, мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.
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общество, москва, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия
03:25 23.08.2021 (обновлено: 05:42 23.08.2021)
 
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах

Первый зампред комитета Совфеда Рукавишникова: необходимо ограничить сбора личных данных в магазинах

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете
Покупатель оплачивает покупки на кассе в супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах.

"Персональные данные - это нематериальный актив гражданина, поэтому законодательные требования будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением. Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность", - заявила РИА Новости сенатор, которая является зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Она отметила, что в настоящее время российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных.
"Тем не менее, соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того, чтобы ее получить, гражданин обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое", - отметила Рукавишникова. По ее словам, порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке.
"В то же время, мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.
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