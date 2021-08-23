https://ria.ru/20210823/dannye-1746792578.html
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах - РИА Новости, 23.08.2021
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T03:25
2021-08-23T03:25
2021-08-23T05:42
общество
москва
совет федерации рф
ирина рукавишникова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971103_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_634f775a2c0e553758878bba5c4bcc78.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах.Она отметила, что в настоящее время российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных."Тем не менее, соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того, чтобы ее получить, гражданин обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое", - отметила Рукавишникова. По ее словам, порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке."В то же время, мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.
https://ria.ru/20210817/dannye-1746022204.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971103_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_74aebcb160fa7044c72e286be6ce5428.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, совет федерации рф, ирина рукавишникова , россия
03:25 23.08.2021 (обновлено: 05:42 23.08.2021)
В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
Первый зампред комитета Совфеда Рукавишникова: необходимо ограничить сбора личных данных в магазинах
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.
Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова
заявила РИА Новости, что считает целесообразным обсудить ограничение сбора персональных данных россиян в магазинах.
"Персональные данные - это нематериальный актив гражданина, поэтому законодательные требования будут ужесточаться, как и надзор за их соблюдением. Вполне логично подумать над законодательным ограничением сбора персональных данных, которые объективно не требуются для совершения той или иной сделки. Во всем должна быть соразмерность", - заявила РИА Новости сенатор, которая является зампредом Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.
Она отметила, что в настоящее время российское законодательство содержит солидный перечень мер, направленных на защиту персональных данных.
"Тем не менее, соблюдаются они далеко не всегда. К примеру, в магазине гражданину предлагают бонусную карту, а для того, чтобы ее получить, гражданин обязан заполнить анкету магазина. В одних случаях, администрация торговой площадки требует только самые необходимые данные для коммуникации с покупателем - имя и номер телефона или адрес электронной почты, а чаще, и то, и другое", - отметила Рукавишникова. По ее словам, порой с клиентов требуют место рождения, данные о семейном положении, образовании, среднем заработке.
"В то же время, мне уже встречались магазины, которые выдают покупателям абсолютно безымянные карты лояльности, не требуя взамен никаких персональных данных. За таким подходом будущее", - убеждена сенатор.