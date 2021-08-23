https://ria.ru/20210823/borey-1746942670.html

В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей"

В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей" - РИА Новости, 23.08.2021

В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей"

Девятый и десятый атомные стратегические подводные крейсеры проекта 955 ("Борей") "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложили в понедельник на северодвинском... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T20:29

2021-08-23T20:29

2021-08-23T20:29

безопасность

санкт-петербург

северодвинск

севмаш

адмиралтейские верфи

объединенная судостроительная корпорация

подводные лодки проекта 955 "борей"

дальний восток

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Девятый и десятый атомные стратегические подводные крейсеры проекта 955 ("Борей") "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложили в понедельник на северодвинском заводе "Севмаш", сообщает предприятие.В понедельник президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе. Пресс-служба "Адмиралтейских верфей" сообщила о закладке пятой и шестой неатомных подлодок "Варшавянка" для Тихоокеанского флота."Сегодня, 23 августа, на Севмаше (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония закладки двух атомных подводных крейсеров "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" проекта "Борей-А", - говорится в сообщении на сайте предприятия.В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". На подходе второй модернизированный "Князь Олег". Следующие АПЛ находятся на разных стадиях строительства. Всего кораблей будет десять.Также в понедельник на Дальнем Востоке были заложены корветы "Грозный" и "Буйный".

https://ria.ru/20210823/putin-1746889476.html

санкт-петербург

северодвинск

дальний восток

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безопасность, санкт-петербург, северодвинск, севмаш, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, подводные лодки проекта 955 "борей", дальний восток