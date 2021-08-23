Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210823/borey-1746942670.html
В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей"
В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей" - РИА Новости, 23.08.2021
В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей"
Девятый и десятый атомные стратегические подводные крейсеры проекта 955 ("Борей") "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложили в понедельник на северодвинском... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T20:29
2021-08-23T20:29
безопасность
санкт-петербург
северодвинск
севмаш
адмиралтейские верфи
объединенная судостроительная корпорация
подводные лодки проекта 955 "борей"
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155558/33/1555583395_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_34b7f9352fe44592eb1640b0f035862f.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Девятый и десятый атомные стратегические подводные крейсеры проекта 955 ("Борей") "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложили в понедельник на северодвинском заводе "Севмаш", сообщает предприятие.В понедельник президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе. Пресс-служба "Адмиралтейских верфей" сообщила о закладке пятой и шестой неатомных подлодок "Варшавянка" для Тихоокеанского флота."Сегодня, 23 августа, на Севмаше (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония закладки двух атомных подводных крейсеров "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" проекта "Борей-А", - говорится в сообщении на сайте предприятия.В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". На подходе второй модернизированный "Князь Олег". Следующие АПЛ находятся на разных стадиях строительства. Всего кораблей будет десять.Также в понедельник на Дальнем Востоке были заложены корветы "Грозный" и "Буйный".
https://ria.ru/20210823/putin-1746889476.html
санкт-петербург
северодвинск
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155558/33/1555583395_1057:521:2890:1896_1920x0_80_0_0_7b04a907bcc37382ec995a572f15d8d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность, санкт-петербург, северодвинск, севмаш, адмиралтейские верфи, объединенная судостроительная корпорация, подводные лодки проекта 955 "борей", дальний восток
20:29 23.08.2021
 
В Северодвинске заложили два новых ракетоносца "Борей"

Девятый и десятый стратегические ракетоносцы "Борей" заложили на заводе "Севмаш" в Северодвинске

© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Девятый и десятый атомные стратегические подводные крейсеры проекта 955 ("Борей") "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" заложили в понедельник на северодвинском заводе "Севмаш", сообщает предприятие.
В понедельник президент России Владимир Путин по видеосвязи дал команду на закладку боевых кораблей для ВМФ: в Северодвинске на "Севмаше", в Санкт-Петербурге на "Адмиралтейских верфях" и в Комсомольске-на-Амуре на Амурском судостроительном заводе. Пресс-служба "Адмиралтейских верфей" сообщила о закладке пятой и шестой неатомных подлодок "Варшавянка" для Тихоокеанского флота.
"Сегодня, 23 августа, на Севмаше (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония закладки двух атомных подводных крейсеров "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" проекта "Борей-А", - говорится в сообщении на сайте предприятия.
В настоящее время в составе ВМФ РФ три подлодки проекта 955 "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также головная проекта 955А "Князь Владимир". На подходе второй модернизированный "Князь Олег". Следующие АПЛ находятся на разных стадиях строительства. Всего кораблей будет десять.
Также в понедельник на Дальнем Востоке были заложены корветы "Грозный" и "Буйный".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 15:34
Путин призвал нарастить долю современных кораблей в ВМФ
 
БезопасностьСанкт-ПетербургСеверодвинскСевмашАдмиралтейские верфиОбъединенная судостроительная корпорацияПодводные лодки проекта 955 "Борей"Дальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Южной Корее более 10 тысяч человек покинули свои дома из-за тайфуна
06:07Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
05:57В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
05:12Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
04:58Ученые раскрыли секрет скрипок Страдивари
04:45Врач назвала продукт, содержащий незаменимый для сердца минерал
04:35В Дагестане около пяти тысяч человек остались без газа
04:33На Украине подвели "нерадостные" итоги 30 лет независимости
04:15Разработчик: сроки полета нового робота-космонавта пока четко не определены
04:12Автоэксперт дал советы, как подготовить автомобиль к осени
03:52Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
03:50Россиян предупредели о нашествии слизней-гигантов
03:35"Алмаз-Антей" начал разработку мини-ракет для уничтожения беспилотников
03:18Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
03:18Специалист предупредил, как соседи могут помешать работе вашего Wi-Fi
03:14Разработчик ракеты "Булава" рассказал о ее перспективах
03:09ФСБ рассекретила документы об убийстве бандеровцами митрополита Алексия
03:00В России создали уникальное сырье для производства композитов
03:00Юрист рассказал, как законно организовать курилку в доме
02:44В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
Лента новостейМолния