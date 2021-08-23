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Шоубиз
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Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна"
Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна" - РИА Новости, 23.08.2021
Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна"
Певица Ольга Бузова и Дима Билан поцеловались на вечеринке фестиваля "Новая волна" в Сочи, сообщает портал StarHit. До этого они вместе исполнили песню "Пьяная... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T13:45
2021-08-23T13:45
шоубиз
сочи
дима билан (виктор белан)
ольга бузова
новая волна
знаменитости
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова и Дима Билан поцеловались на вечеринке фестиваля "Новая волна" в Сочи, сообщает портал StarHit. До этого они вместе исполнили песню "Пьяная любовь" на творческом вечере певца.Ради совместного с Биланом выступления телеведущая специально прилетела из Минска, где она снимается в шоу Х-фактор. Артистка выбрала песню про любовь. На вечеринке после концерта пара активно танцевала, а во время выступления Юрия Шатунова поцеловалась.На репетиции совместной песни Бузова вышла в провокационной футболке, намекнув на недавний скандал со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
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сочи, дима билан (виктор белан), ольга бузова, новая волна, знаменитости
13:45 23.08.2021
 

Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна"

© РИА НовостиОльга Бузова и Дима Билан
Ольга Бузова и Дима Билан - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова и Дима Билан поцеловались на вечеринке фестиваля "Новая волна" в Сочи, сообщает портал StarHit. До этого они вместе исполнили песню "Пьяная любовь" на творческом вечере певца.
Ради совместного с Биланом выступления телеведущая специально прилетела из Минска, где она снимается в шоу Х-фактор. Артистка выбрала песню про любовь.

"Я пришла к выводу, что мне больше всего подойдет что-то про любовь, потому что именно она правит моим миром. Состояние, когда ты любишь, оно ведь, действительно, немного пьяное", — отметила Бузова.

На вечеринке после концерта пара активно танцевала, а во время выступления Юрия Шатунова поцеловалась.

"Я, правда, еще зубы не успел почистить. Да мы с Олей к тому же это делаем и без камер", — отметил Билан.

На репетиции совместной песни Бузова вышла в провокационной футболке, намекнув на недавний скандал со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.
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ШоубизСочиДима Билан (Виктор Белан)Ольга БузоваНовая волнаЗнаменитости
 
 
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