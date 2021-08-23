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Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна"

Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна" - РИА Новости, 23.08.2021

Билан и Бузова поцеловались на фестивале "Новая волна"

Певица Ольга Бузова и Дима Билан поцеловались на вечеринке фестиваля "Новая волна" в Сочи, сообщает портал StarHit. До этого они вместе исполнили песню "Пьяная... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T13:45

2021-08-23T13:45

2021-08-23T13:45

шоубиз

сочи

дима билан (виктор белан)

ольга бузова

новая волна

знаменитости

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Певица Ольга Бузова и Дима Билан поцеловались на вечеринке фестиваля "Новая волна" в Сочи, сообщает портал StarHit. До этого они вместе исполнили песню "Пьяная любовь" на творческом вечере певца.Ради совместного с Биланом выступления телеведущая специально прилетела из Минска, где она снимается в шоу Х-фактор. Артистка выбрала песню про любовь. На вечеринке после концерта пара активно танцевала, а во время выступления Юрия Шатунова поцеловалась.На репетиции совместной песни Бузова вышла в провокационной футболке, намекнув на недавний скандал со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

https://ria.ru/20210819/dava-1746379436.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, дима билан (виктор белан), ольга бузова, новая волна, знаменитости