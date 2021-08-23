https://ria.ru/20210823/afganistan-1746874223.html

Глава ОДКБ заявил о готовности взаимодействовать с НАТО по Афганистану

Глава ОДКБ заявил о готовности взаимодействовать с НАТО по Афганистану - РИА Новости, 23.08.2021

Глава ОДКБ заявил о готовности взаимодействовать с НАТО по Афганистану

ОДКБ готова взаимодействовать с НАТО по ситуации в Афганистане, но со стороны Североатлантического альянса такой готовности не проявлено, заявил генеральный... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:36

2021-08-23T14:36

2021-08-23T14:53

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ОДКБ готова взаимодействовать с НАТО по ситуации в Афганистане, но со стороны Североатлантического альянса такой готовности не проявлено, заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась."Если говорить о взаимодействии с НАТО, то мы давно высказывали готовность к развитию по всем актуальным для наших организаций вопросам, угрозам, в том числе по Афганистану", - сказал он на брифинге в МИА "Россия сегодня"."К сожалению, со стороны государств-членов НАТО такой готовности не проявлено. Хотя я считаю, такой диалог, такое взаимодействие пошло бы только на пользу локализации тех угроз, которые исходят из этой ситуации в Афганистане", - добавил Зась.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.В последние недели особенно обострилась ситуация в Афганистане, когда боевики "Талибана" (движение признано террористическим и запрещено в РФ) развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746869268.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746867260.html

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в мире, афганистан, одкб, нато, казахстан, армения, талибан, станислав зась, россия