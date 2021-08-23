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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746869268.html
Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане
Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021
Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане
Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан"* могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны, заявил генсек ОДКБ... РИА Новости, 23.08.2021
2021-08-23T14:16
2021-08-23T14:55
в мире
афганистан
одкб
захват власти в афганистане талибами
казахстан
армения
талибан
станислав зась
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан"* могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Стремительный и неподготовленный уход войск США и союзников коалиции из Афганистана, предстоящая в Афганистане деградация обстановки повышает угрозы... в Центральноазиатском регионе, в долгосрочной перспективе нельзя исключать - международному миру и стабильности", - сказал Зась на брифинге в МИА "Россия сегодня"."Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемым последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", - подчеркнул Зась.Лидеры ОДКБ обсудили на встрече в понедельник ситуацию в афганской провинции Панджшер, конфронтация с "Талибаном"* может иметь самые тяжелые последствия для региона, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.По его словам, "в ходе сегодняшнего мероприятия в ходе сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась эта ситуация, в том числе и возможное противостояние, которое сейчас разворачивается на территории Афганистана между северными провинциями и "Талибаном"*.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746865775.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliban-1746829768.html
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в мире, афганистан, одкб, казахстан, армения, талибан, станислав зась, россия
14:16 23.08.2021 (обновлено: 14:55 23.08.2021)
 
Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане

Генсек ОДКБ Станислав Зась предупредил о возможной долговременной гражданской войне в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан"* могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Стремительный и неподготовленный уход войск США и союзников коалиции из Афганистана, предстоящая в Афганистане деградация обстановки повышает угрозы... в Центральноазиатском регионе, в долгосрочной перспективе нельзя исключать - международному миру и стабильности", - сказал Зась на брифинге в МИА "Россия сегодня".
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 14:07
"Талибан"* направил делегацию в афганскую провинцию Панджшер
"Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемым последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", - подчеркнул Зась.
Лидеры ОДКБ обсудили на встрече в понедельник ситуацию в афганской провинции Панджшер, конфронтация с "Талибаном"* может иметь самые тяжелые последствия для региона, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, "в ходе сегодняшнего мероприятия в ходе сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась эта ситуация, в том числе и возможное противостояние, которое сейчас разворачивается на территории Афганистана между северными провинциями и "Талибаном"*.
"Конечно, мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию диалога внутриафганского и выстраиванию государственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех обществ. Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и "Талибаном"*, она может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона. Нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния", - подчеркнул он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 11:29В мире
"Талибан"* заявил об осаде неподконтрольной боевикам провинции Панджшер
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанОДКБКазахстанАрменияТалибанСтанислав ЗасьРоссия
 
 
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