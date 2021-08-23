https://ria.ru/20210823/afganistan-1746869268.html

Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане

Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане - РИА Новости, 23.08.2021

Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане

Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан"* могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны, заявил генсек ОДКБ... РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T14:16

2021-08-23T14:16

2021-08-23T14:55

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан"* могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась."Стремительный и неподготовленный уход войск США и союзников коалиции из Афганистана, предстоящая в Афганистане деградация обстановки повышает угрозы... в Центральноазиатском регионе, в долгосрочной перспективе нельзя исключать - международному миру и стабильности", - сказал Зась на брифинге в МИА "Россия сегодня"."Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемым последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", - подчеркнул Зась.Лидеры ОДКБ обсудили на встрече в понедельник ситуацию в афганской провинции Панджшер, конфронтация с "Талибаном"* может иметь самые тяжелые последствия для региона, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.По его словам, "в ходе сегодняшнего мероприятия в ходе сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась эта ситуация, в том числе и возможное противостояние, которое сейчас разворачивается на территории Афганистана между северными провинциями и "Талибаном"*.В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746865775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/taliban-1746829768.html

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в мире, афганистан, одкб, казахстан, армения, талибан, станислав зась, россия