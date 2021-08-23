14:16 23.08.2021 (обновлено: 14:55 23.08.2021)
Генсек ОДКБ предупредил о возможной гражданской войне в Афганистане
Генсек ОДКБ Станислав Зась предупредил о возможной долговременной гражданской войне в Афганистане
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления движению "Талибан"* могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Стремительный и неподготовленный уход войск США и союзников коалиции из Афганистана, предстоящая в Афганистане деградация обстановки повышает угрозы... в Центральноазиатском регионе, в долгосрочной перспективе нельзя исключать - международному миру и стабильности", - сказал Зась на брифинге в МИА "Россия сегодня".
"Есть опасения, что возникающие очаги сопротивления талибам могут привести в разворачиванию долговременной гражданской войны с труднопредсказуемым последствиями для безопасности не только Афганистана, но и окружающего большого региона", - подчеркнул Зась.
Лидеры ОДКБ обсудили на встрече в понедельник ситуацию в афганской провинции Панджшер, конфронтация с "Талибаном"* может иметь самые тяжелые последствия для региона, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась.
По его словам, "в ходе сегодняшнего мероприятия в ходе сессии Совета коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась эта ситуация, в том числе и возможное противостояние, которое сейчас разворачивается на территории Афганистана между северными провинциями и "Талибаном"*.
"Конечно, мы призываем к прекращению этого противостояния, налаживанию диалога внутриафганского и выстраиванию государственной власти в Афганистане с учетом интересов всех национальностей, там проживающих, и всех обществ. Конфронтация, которая сейчас намечается между северными провинциями и "Талибаном"*, она может иметь самые тяжелые последствия и для афганского народа, и в целом для региона. Нужно сделать все, чтобы избежать этого противостояния", - подчеркнул он на брифинге в МИА "Россия сегодня".
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики "Талибана" развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.