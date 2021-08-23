12:57 23.08.2021 (обновлено: 12:58 23.08.2021)
Лукашенко призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану
Президент Белоруссии Лукашенко призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по Афганистану
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ призвал страны-члены организации выработать общую позицию по Афганистану к середине сентября, когда состоится следующий саммит организации в Душанбе.
"Здесь очень правильно прозвучало, что нам надо выработать общую позицию… Мы, конечно, будем смотреть, что будет дальше: так жизнь распоряжается и складывается. Но нам надо четко понимать, что, исходя из той информации, тех фактов, которые были приведены здесь, нам надо выработать эту общую позицию и не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Он призвал "отбросить всякие формальности и к саммиту в Душанбе (запланирован на середину сентября – ред.) подготовить эту общую позицию". "Давайте будем искренними, пока эта позиция выражается в "давайте посмотрим, что будет дальше, а потом будем ситуативно на это реагировать". Это неправильно", - отметил Лукашенко.
Президент констатировал, что Белоруссия не была так глубоко погружена в афганские события, как те же Таджикистан или Россия. "Мы никого не запрещали, в том числе и "Талибан"*, не поддерживали в силу того, что не так были вовлечены в афганские события. Но что я постоянно вспоминаю, это выступления на заседаниях ОДКБ президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Он все время нам напоминал о том, что Афганистан - это опасная точка на карте, и приводил конкретные факты", - обратил внимание глава государства.
Лукашенко отметил, что таджикский лидер оказался прав. "Поэтому нам надо реагировать. Реагировать и стараться не перебирать, потому что мы не знаем, как будут развиваться события. Но на всякий случай на границе Таджикистана, читай: ОДКБ, с Афганистаном, давайте признаем, что мы опоздали. Поэтому надо наверстывать упущенное", - подчеркнул белорусский президент.
Совет коллективной безопасности ОДКБ, посвященный ситуации в Афганистане, проходит под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона в формате видеоконференции в понедельник.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*Террористическая организация, запрещенная в России.