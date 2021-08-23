https://ria.ru/20210823/aeroport-1746938982.html

Источник сообщил о гибели семи человек у аэропорта Кабула

Источник сообщил о гибели семи человек у аэропорта Кабула - РИА Новости, 23.08.2021

Источник сообщил о гибели семи человек у аэропорта Кабула

Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула, заявил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 23.08.2021

2021-08-23T19:59

2021-08-23T19:59

2021-08-23T20:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

сша

талибан

нато

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КАБУЛ, 23 авг — РИА Новости. Семь человек погибли во время столкновений у аэропорта Кабула, заявил РИА Новости осведомленный источник."Из-за большого скопления людей у ворот аэропорта Кабула люди начали теснить иностранных военных, что вызвало ответную реакцию, сначала со стороны "Талибана"*, затем — со стороны иностранных сил", — отметил собеседник агентства.По его словам, жертвами столкновений стал сотрудник сил безопасности, два боевика "Талибана"* и четыре человека, которые пытались покинуть страну.Очевидец также подтвердил, что талибы и иностранные военнослужащие стреляли друг в друга.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента мятежники провели наступление и захватили все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. В ближайшее время прояснится форма правления, на переходное правительство боевики не согласны.Президент Ашраф Гани бежал из страны и спустя два дня выступил с видеообращением из ОАЭ, в котором пообещал вернуться. В свою очередь, вице-президент Амрул Салех заявил, что теперь, согласно Конституции, он становится главой государства, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

кабул (город)

афганистан

сша

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в мире, кабул (город), афганистан, сша, талибан, нато