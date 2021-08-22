https://ria.ru/20210822/zeman-1746748705.html

Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его

Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его - РИА Новости, 22.08.2021

Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:53

2021-08-22T14:53

2021-08-22T15:02

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его.Ранее в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní со ссылкой на два независимых друг от друга источника в спецслужбах сообщило о том, что СБИ ведет слежку за советником президента Мартином Нейедлы."Несколько лет назад один высокопоставленный офицер СБИ проинформировал меня о том, что (директор СБИ Михал) Коуделка дал команду о прослушивании моего ближайшего окружения, то есть, и меня, потому что прослушка осуществляется через мобильные телефоны. У меня, как известно, мобильного телефона нет. Так что когда я разговариваю с этими сотрудниками, то прослушиваюсь и я. Я об этом проинформировал господина премьера (Андрея Бабиша), который пообещал мне, что прослушку прекратит. Но это оказалось неправдой, потому что из недр СБИ я опять узнал, что прослушка продолжается", - заявил Земан.По мнению Земана, недопустимо, чтобы руководитель спецслужбы без доказательств и доводов принимал решение о том, что будет прослушивать практически каждого гражданина республики. С другой стороны, СБИ должна выполнять свои, данные ей законом функции, в частности, выявлять серьезные нарушения в сфере экономики.В свою очередь, премьер Бабиш заявил в воскресенье, что в его компетенции не входит управление прослушкой кого бы то ни было."Ни правительство, ни я, как премьер, не обладаем компетенциями для разрешения и прекращения прослушивания, и, конечно, у меня нет никакой информации о том, кого СБИ или полиция прослушивают. Насколько мне известно, во всех случаях прослушивание разрешает суд. Я никогда не интересовался, кого наши спецслужбы прослушивают", - заявил премьер.Представитель СБИ отказался комментировать слова Земана о прослушивании.Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Коуделки, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.

https://ria.ru/20210602/zeman-1735331614.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан