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Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его
Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его - РИА Новости, 22.08.2021
Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его
Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:53
2021-08-22T14:53
2021-08-22T15:02
в мире
чехия
милош земан
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ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его.Ранее в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní со ссылкой на два независимых друг от друга источника в спецслужбах сообщило о том, что СБИ ведет слежку за советником президента Мартином Нейедлы."Несколько лет назад один высокопоставленный офицер СБИ проинформировал меня о том, что (директор СБИ Михал) Коуделка дал команду о прослушивании моего ближайшего окружения, то есть, и меня, потому что прослушка осуществляется через мобильные телефоны. У меня, как известно, мобильного телефона нет. Так что когда я разговариваю с этими сотрудниками, то прослушиваюсь и я. Я об этом проинформировал господина премьера (Андрея Бабиша), который пообещал мне, что прослушку прекратит. Но это оказалось неправдой, потому что из недр СБИ я опять узнал, что прослушка продолжается", - заявил Земан.По мнению Земана, недопустимо, чтобы руководитель спецслужбы без доказательств и доводов принимал решение о том, что будет прослушивать практически каждого гражданина республики. С другой стороны, СБИ должна выполнять свои, данные ей законом функции, в частности, выявлять серьезные нарушения в сфере экономики.В свою очередь, премьер Бабиш заявил в воскресенье, что в его компетенции не входит управление прослушкой кого бы то ни было."Ни правительство, ни я, как премьер, не обладаем компетенциями для разрешения и прекращения прослушивания, и, конечно, у меня нет никакой информации о том, кого СБИ или полиция прослушивают. Насколько мне известно, во всех случаях прослушивание разрешает суд. Я никогда не интересовался, кого наши спецслужбы прослушивают", - заявил премьер.Представитель СБИ отказался комментировать слова Земана о прослушивании.Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Коуделки, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.
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в мире, чехия, милош земан
14:53 22.08.2021 (обновлено: 15:02 22.08.2021)
Президент Чехии заявил, что контрразведка прослушивает его
Президент Чехии Милош Земан: контрразведка прослушивает меня и мое окружение
ПРАГА, 22 авг – РИА Новости.
Президент Чехии Милош Земан
заявил, что чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) прослушивает и его.
Ранее в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní со ссылкой на два независимых друг от друга источника в спецслужбах сообщило о том, что СБИ ведет слежку за советником
президента Мартином Нейедлы.
"Речь не идет только о Нейедлы, СБИ прослушивает и президента республики", - заявил в воскресенье Земан в интервью сетевому ТВ-каналу Blesk
. По его словам, это длится уже не один год.
"Несколько лет назад один высокопоставленный офицер СБИ проинформировал меня о том, что (директор СБИ Михал) Коуделка дал команду о прослушивании моего ближайшего окружения, то есть, и меня, потому что прослушка осуществляется через мобильные телефоны. У меня, как известно, мобильного телефона нет. Так что когда я разговариваю с этими сотрудниками, то прослушиваюсь и я. Я об этом проинформировал господина премьера (Андрея Бабиша), который пообещал мне, что прослушку прекратит. Но это оказалось неправдой, потому что из недр СБИ я опять узнал, что прослушка продолжается", - заявил Земан.
По мнению Земана, недопустимо, чтобы руководитель спецслужбы без доказательств и доводов принимал решение о том, что будет прослушивать практически каждого гражданина республики. С другой стороны, СБИ должна выполнять свои, данные ей законом функции, в частности, выявлять серьезные нарушения в сфере экономики.
В свою очередь, премьер Бабиш заявил в воскресенье, что в его компетенции не входит управление прослушкой кого бы то ни было.
"Ни правительство, ни я, как премьер, не обладаем компетенциями для разрешения и прекращения прослушивания, и, конечно, у меня нет никакой информации о том, кого СБИ или полиция прослушивают. Насколько мне известно, во всех случаях прослушивание разрешает суд. Я никогда не интересовался, кого наши спецслужбы прослушивают", - заявил премьер.
Представитель СБИ отказался комментировать слова Земана о прослушивании.
Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Коуделки, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.