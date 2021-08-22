Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ
Neovlivní: чешская контрразведка следила за советником президента Земана из-за контактов в России
ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) осуществляла слежку за советником президента республики Мартином Нейедлы в связи с его контактами в России, а также его предпринимательской деятельностью, сообщило в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní.
"Контрразведка следила за экономическим советником президента Мартином Нейедлы. Получала информацию о его российских контактах и предпринимательской деятельности", - написало издание, добавив, что имеет информацию об этом из двух независимых друг от друга источников в спецслужбах.
Сам Нейедлы подтвердил, что ему известно о слежке со стороны СБИ.
"Информация об интересе СБИ до меня дошла. Ничего с этим я не делал. Кроме того, что по своей линии обеспечил охрану для своей гражданской жены и семьи", - сообщил Нейедлы изданию.
Пресс-секретарь СБИ на соответствующие вопросы издания Neovlivní не ответил.
Президент Чехии Милош Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Михала Коуделку, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства, составленного по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.