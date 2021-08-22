Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/slezhka-1746739529.html
Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ
Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2021
Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ
Чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) осуществляла слежку за советником президента республики Мартином Нейедлы в связи с его контактами... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:59
2021-08-22T12:59
в мире
чехия
милош земан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/93515/54/935155458_0:108:3174:1893_1920x0_80_0_0_e559509f75e2d40e94964e7406b89aac.jpg
ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) осуществляла слежку за советником президента республики Мартином Нейедлы в связи с его контактами в России, а также его предпринимательской деятельностью, сообщило в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní."Контрразведка следила за экономическим советником президента Мартином Нейедлы. Получала информацию о его российских контактах и предпринимательской деятельности", - написало издание, добавив, что имеет информацию об этом из двух независимых друг от друга источников в спецслужбах.Сам Нейедлы подтвердил, что ему известно о слежке со стороны СБИ.Пресс-секретарь СБИ на соответствующие вопросы издания Neovlivní не ответил.Президент Чехии Милош Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Михала Коуделку, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства, составленного по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.
https://ria.ru/20210627/otkaz-1738799478.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/93515/54/935155458_254:0:2921:2000_1920x0_80_0_0_c01b1d1f4012475b20b679057688672e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, чехия, милош земан
12:59 22.08.2021
 
Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ

Neovlivní: чешская контрразведка следила за советником президента Земана из-за контактов в России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на центр Праги
Вид на центр Праги - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) осуществляла слежку за советником президента республики Мартином Нейедлы в связи с его контактами в России, а также его предпринимательской деятельностью, сообщило в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní.
"Контрразведка следила за экономическим советником президента Мартином Нейедлы. Получала информацию о его российских контактах и предпринимательской деятельности", - написало издание, добавив, что имеет информацию об этом из двух независимых друг от друга источников в спецслужбах.
Сам Нейедлы подтвердил, что ему известно о слежке со стороны СБИ.
"Информация об интересе СБИ до меня дошла. Ничего с этим я не делал. Кроме того, что по своей линии обеспечил охрану для своей гражданской жены и семьи", - сообщил Нейедлы изданию.
Пресс-секретарь СБИ на соответствующие вопросы издания Neovlivní не ответил.
Президент Чехии Милош Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Михала Коуделку, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства, составленного по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 13:19
Земан раскритиковал лидеров ЕС за отказ от контактов с Путиным
 
В миреЧехияМилош Земан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:53Президент Чехии заявил, что контрразведка страны прослушивает его
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
Лента новостейМолния