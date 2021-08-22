https://ria.ru/20210822/slezhka-1746739529.html

Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ

Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ - РИА Новости, 22.08.2021

Чешская контрразведка следила за советником Земана, пишут СМИ

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) осуществляла слежку за советником президента республики Мартином Нейедлы в связи с его контактами... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:59

2021-08-22T12:59

2021-08-22T12:59

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 22 авг – РИА Новости. Чешская Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка) осуществляла слежку за советником президента республики Мартином Нейедлы в связи с его контактами в России, а также его предпринимательской деятельностью, сообщило в воскресенье пражское сетевое издание Neovlivní."Контрразведка следила за экономическим советником президента Мартином Нейедлы. Получала информацию о его российских контактах и предпринимательской деятельности", - написало издание, добавив, что имеет информацию об этом из двух независимых друг от друга источников в спецслужбах.Сам Нейедлы подтвердил, что ему известно о слежке со стороны СБИ.Пресс-секретарь СБИ на соответствующие вопросы издания Neovlivní не ответил.Президент Чехии Милош Земан уже длительное время подвергает критике деятельность СБИ и, в частности, ее директора Михала Коуделку, поскольку, по мнению президента, контрразведка раздувает в стране антироссийскую и антикитайскую истерию. Недавно Земан уже в шестой раз отверг предложение правительства о повышении Коуделки до генеральского звания. Кроме того, Земан на минувшей неделе раскритиковал решение кабмина продлить истекшие 15 августа пятилетние полномочия Коуделки до создания нового правительства, составленного по итогам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.

https://ria.ru/20210627/otkaz-1738799478.html

чехия

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в мире, чехия, милош земан