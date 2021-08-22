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США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде
США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде - РИА Новости, 22.08.2021
США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде
Хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", на самом деле такая участь постигла Украину, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:22
2021-08-22T12:37
политика
экономика
в мире
украина
сша
андрей климов
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", на самом деле такая участь постигла Украину, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.Он отметил, что, хотя у Украины был хороший потенциал, который был заложен еще во времена Советского Союза, сейчас это "государство — банкрот".По мнению политика, Украина так и не смогла реализовать себя как самостоятельное государство, подменяя государственность "играми с националистами и маршами в вышиванках"."Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит", — подчеркнул он.Климов также отметил, что на Украине не только не соблюдаются права человека, но и не расследуются совершенные ранее преступления. "Это расстрел на майдане, который не расследуется, это убийства мирных граждан в Одессе. Это война с собственным народом на территории Донбасса, создание списка "Миротворец", — подчеркнул он.Законодатель также напомнил, что закрытие независимых СМИ на Украине вызвало критику даже со стороны их европейских партнеров.
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политика, экономика, в мире, украина, сша, андрей климов, совет федерации рф
10:22 22.08.2021 (обновлено: 12:37 22.08.2021)
 
США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде

Сенатор Климов: США разорвали экономику Украины "в клочья"

© AP Photo / Efrem LukatskyЖенщина с флагом Украины у посольства США в Киеве
Женщина с флагом Украины у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", на самом деле такая участь постигла Украину, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

"За 30 лет Украина так и не сложилась как государство. Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", эта участь постигла именно Украину", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что, хотя у Украины был хороший потенциал, который был заложен еще во времена Советского Союза, сейчас это "государство — банкрот".
По мнению политика, Украина так и не смогла реализовать себя как самостоятельное государство, подменяя государственность "играми с националистами и маршами в вышиванках".
"Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит", — подчеркнул он.
Климов также отметил, что на Украине не только не соблюдаются права человека, но и не расследуются совершенные ранее преступления. "Это расстрел на майдане, который не расследуется, это убийства мирных граждан в Одессе. Это война с собственным народом на территории Донбасса, создание списка "Миротворец", — подчеркнул он.
Законодатель также напомнил, что закрытие независимых СМИ на Украине вызвало критику даже со стороны их европейских партнеров.
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