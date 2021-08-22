https://ria.ru/20210822/ukraina-1746729016.html

США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде

США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде - РИА Новости, 22.08.2021

США разорвали экономику Украины "в клочья", заявили в Совфеде

Хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", на самом деле такая участь постигла Украину, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:22

2021-08-22T10:22

2021-08-22T12:37

политика

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украина

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андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", на самом деле такая участь постигла Украину, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.Он отметил, что, хотя у Украины был хороший потенциал, который был заложен еще во времена Советского Союза, сейчас это "государство — банкрот".По мнению политика, Украина так и не смогла реализовать себя как самостоятельное государство, подменяя государственность "играми с националистами и маршами в вышиванках"."Мы знаем, кто им отдает команды из Вашингтона, кто их кормит", — подчеркнул он.Климов также отметил, что на Украине не только не соблюдаются права человека, но и не расследуются совершенные ранее преступления. "Это расстрел на майдане, который не расследуется, это убийства мирных граждан в Одессе. Это война с собственным народом на территории Донбасса, создание списка "Миротворец", — подчеркнул он.Законодатель также напомнил, что закрытие независимых СМИ на Украине вызвало критику даже со стороны их европейских партнеров.

https://ria.ru/20210822/pozor-1746716747.html

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политика, экономика, в мире, украина, сша, андрей климов, совет федерации рф