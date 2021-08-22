Эксперт: Украина за 30 лет независимости не состоялась как государство
Эксперт клуба "Валдай" Маркедонов: у Украины спустя 30 лет после распада СССР есть проблемы
Украина 24 августа отпразднует 30-ю годовщину независимости.
"Сейчас идет дискуссия, состоялся ли государственный проект Украина. По итогам 30 лет Крым и значительная часть Донбасса сделали свой выбор не в пользу Украины, это говорит о том, что есть проблемы с этим проектом. Может быть, он состоится, но в других границах. Этот вопрос – границ, состоятельности – стоял 30 лет назад и сегодня стоит тоже. Многое, что было при рождении украинского государственного проекта, сохранилось и сегодня", - сказал эксперт.
При этом, по мнению Маркедонова, "новый украинский проект, который идет с 2014 года, в значительной степени базируется на том, что Россия - это противник". "То есть до 2014 года Россия была партнером, от которого Украина дистанцировалась, пытаясь доказывать свою линию, но это был не противник. Сейчас Россия – противник. Происходит стигматизация России и представление о том, что в основе лежат имперские устремления Москвы", - считает политолог.
Несыгранная особая роль
Аналитик напомнил, что 30 лет назад, до принятия декларации о независимости, Украина играла особую роль в Советском Союзе. "В период после распада СССР говорили о России как о старшей сестре, а Украина была самая старшая из младших. Она имела атрибуты государственности, например, представительство в ООН, свою Национальную академию, свои органы власти. И, конечно, советская Украина была наглядной демонстрацией внешнеполитических достижений Советского Союза. Поэтому выход такой республики из состава СССР был очень символическим шагом, он показывал, что обновленного СССР не состоится", - сказал политолог.
Кроме того, было мнение о том, что постсоветская Украина – "это сплав коммунистов, как представителей старой номенклатуры, которая пришла во власть, и националистов". "Этот сплав давал Украине шанс на особую роль в европейской политике, как некоему мосту между Западом и Россией. Эта роль не была сыграна. И в 2014 году этот сплав был нарушен в пользу резкого националистического выбора: то есть Украины как страны, которая будет только с Западом и которая будет отталкиваться от России. Точка отталкивания от России стала ключевой, отсюда возникли большие проблемы", - указал Маркедонов.
Нарушение баланса между частями страны
По словам эксперта, при том, что до 2014 года в Крыму и Донбассе жили люди с украинскими паспортами, после так называемого Евромайдана часть этих людей, поняли, что происходящее делает Украину не совсем их страной.
"Если посмотреть на рассекреченные материалы Совета национальной безопасности по Крыму или высказывания украинских политиков по Донбассу, мы увидим, что огромное количество людей в украинских погонах – спецслужб, армии, МВД, показали свою нелояльность – это же неспроста. Люди увидели, что баланс между разными частями страны разрушается. Это спровоцировало в том числе и пророссийские настроения", - указал аналитик.