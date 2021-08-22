https://ria.ru/20210822/ukraina-1746721716.html

Эксперт сравнил "зеленую стратегию" Запада для Киева с "планом Маршалла"

Эксперт сравнил "зеленую стратегию" Запада для Киева с "планом Маршалла" - РИА Новости, 22.08.2021

Эксперт сравнил "зеленую стратегию" Запада для Киева с "планом Маршалла"

Программа водородного сотрудничества с Украиной, упоминаемая в соглашении США и Германии, является аналогом "плана Маршалла" и позволит за счет связанных... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:27

2021-08-22T08:27

2021-08-22T08:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости. Программа водородного сотрудничества с Украиной, упоминаемая в соглашении США и Германии, является аналогом "плана Маршалла" и позволит за счет связанных кредитов поставить оборудование для производства электроэнергии и водорода, усилив зависимость Киева от стран Запада, заявил РИА Новости доктор экономических наук, профессор, советник генерального директора ООО "Газпром экспорт" Андрей Конопляник.Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. Согласно проекту соглашения, США и Германия будут стремиться продвигать инвестиции на сумму до 1 миллиарда долларов в фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые источники энергии. В тексте говорится, что Германия обязуется вложить в фонд первоначальные 175 миллионов долларов."Речь может идти о европейско-американском аналоге "плана Маршалла" для Украины "на водородной основе". США и ЕС могут предоставить связанные кредиты и/или гарантии своих экспортно-импортных банков на поставки американских и/или немецких солнечных батарей, для производства "зеленого" водорода (электролизеров и иного оборудования), модернизации украинской ГТС под поставки водорода (или метан-водородной смеси). Предполагая выиграть на этом дважды: на процентах на связанные кредиты и на поставках оборудования, а значит, на увеличении загрузки своих – в США и/или Германии - производственных мощностей, росте занятости", – сказал Конопляник.По-видимому, считает эксперт, предполагается задействовать избыточные мощности украинских АЭС, где уже происходит активное замещение российского оборудования на спроектированных и построенных еще в советское время в Украинской ССР атомных станциях, оборудованием американским, преимущественно фирмы Westinghouse Electric Corporation. Возможно, что через механизмы связанных кредитов удастся поставить на Украину оборудование для солнечных электростанций, перехватив инициативу у Китая – лидера по их производству.По мнению ученого, Германия в рамках такого проекта видит Украину как рынок сбыта для своих электролизеров "Сделано в ФРГ". Очевидно, что все финансовые ресурсы, выделяемые под такую программу "водородного сотрудничества", будут выдаваться на основе проектного финансирования и только в виде связанных кредитов (под закупки американского и/или немецкого оборудования)."И очевидно, что (выдача кредитов будут) под госгарантии украинского правительства, что будет увеличивать его долговую зависимость перед Западом и предопределять сохранение соответствующей политической ориентации руководства страны. Итак, в рамках "водородного сотрудничества" США и ФРГ с Украиной вырисовывается следующая конструкция. Украина - это рынок сбыта электролизеров (из ФРГ) для производства "зеленого" водорода, а также оборудования АЭС из США и солнечных батарей из США и ФРГ для производства электроэнергии ВИЭ/АЭС", - сказал Конопляник, отметив, что комментарий отражает его личную точку зрения.Таким образом, предполагается на основе избыточных объемов производства энергии (для сглаживания регулярных ночных и дневных "провалов" в графике нагрузки для АЭС и непрогнозируемых метеопиков производства для СЭС), то есть закупая ее по нулевой или отрицательной цене, производить "зеленый" или "возобновляемый" водород для экспорта в ЕС (внутренний рынок Украины для потребления водорода еще долго будет не готов). Вопрос транспортировки водорода в ЕС является отдельной технологической задачей, решение которой потребует масштабной модернизации ГТС Украины, отметил Конопляник.

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746669759.html

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746658180.html

https://ria.ru/20210819/ukraina-1746263211.html

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в мире, украина, сша, газпром экспорт, евросоюз, ситуация на украине