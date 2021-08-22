https://ria.ru/20210822/tekhosmotr-1746717589.html

В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО - РИА Новости, 22.08.2021

В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T03:04

2021-08-22T03:04

2021-08-22T03:33

общество

владимир путин

согласие

авто

осаго

сравни.ру

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139633_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d0c8a42b0ecca5e71dcb1cd7b09e5813.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты.Президент России Владимир Путин подписал закон 2 июля. С воскресенья для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать с 29 августа.Мнение экспертовЭксперты страхового рынка в разговоре с РИА Новости выразили уверенность, что потребители позитивно воспримут изменения из-за упрощения оформления ОСАГО. Однако специалисты отметили, что и здесь есть свои подводные камни.Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александр Крайник высказал мнение, что прохождение техосмотра для ОСАГО становилось целым квестом для автолюбителей, состоящим из неудобств, поиска станции осмотра и длинных очередей.Он отметил, что изменения будут положительно встречены водителями.Техосмотр ради техосмотраСпециалист также обратил внимание, что наличие техосмотра чаще всего никак не гарантировало надлежащей проверки машин, так как автолюбители находят способы получить диагностическую карту даже без заезда машины на техстанцию или вообще через интернет.Но самое важное, что, по словам участников рынка, нет заметной зависимости между технической неисправностью авто и убыточностью. Об этом РИА Новости ранее рассказывали, в частности, в РСА. О том же напоминает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов, также ссылаясь на статистику союза: доля ДТП, произошедших из-за технической неисправности машины, – менее одной десятой процента."Отвязка" не освобождает от ответственностиМежду тем, специалист обращает внимание автолюбителей, что изменения коснулись только списка документов, необходимых для получения ОСАГО. То есть водителям следует учитывать, что страховщики все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия техосмотра.РСА также напоминает, что прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в две тысячи рублей.

https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210227/strakhovka-1599094416.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/tekhosmotr-1741808169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, согласие , авто, осаго, сравни.ру, россия