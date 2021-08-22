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В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО - РИА Новости, 22.08.2021
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T03:04
2021-08-22T03:33
общество
владимир путин
согласие
авто
осаго
сравни.ру
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты.Президент России Владимир Путин подписал закон 2 июля. С воскресенья для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать с 29 августа.Мнение экспертовЭксперты страхового рынка в разговоре с РИА Новости выразили уверенность, что потребители позитивно воспримут изменения из-за упрощения оформления ОСАГО. Однако специалисты отметили, что и здесь есть свои подводные камни.Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александр Крайник высказал мнение, что прохождение техосмотра для ОСАГО становилось целым квестом для автолюбителей, состоящим из неудобств, поиска станции осмотра и длинных очередей.Он отметил, что изменения будут положительно встречены водителями.Техосмотр ради техосмотраСпециалист также обратил внимание, что наличие техосмотра чаще всего никак не гарантировало надлежащей проверки машин, так как автолюбители находят способы получить диагностическую карту даже без заезда машины на техстанцию или вообще через интернет.Но самое важное, что, по словам участников рынка, нет заметной зависимости между технической неисправностью авто и убыточностью. Об этом РИА Новости ранее рассказывали, в частности, в РСА. О том же напоминает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов, также ссылаясь на статистику союза: доля ДТП, произошедших из-за технической неисправности машины, – менее одной десятой процента."Отвязка" не освобождает от ответственностиМежду тем, специалист обращает внимание автолюбителей, что изменения коснулись только списка документов, необходимых для получения ОСАГО. То есть водителям следует учитывать, что страховщики все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия техосмотра.РСА также напоминает, что прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в две тысячи рублей.
https://ria.ru/20210715/tekhosmotr-1741344459.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/strakhovka-1599094416.html
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общество, владимир путин, согласие , авто, осаго, сравни.ру, россия
03:04 22.08.2021 (обновлено: 03:33 22.08.2021)
 
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО

Закон об отмене обязательного техосмотра для получения ОСАГО вступил в силу с 22 августа

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Автолюбители с 22 августа могут купить полис ОСАГО без диагностической карты.
Президент России Владимир Путин подписал закон 2 июля. С воскресенья для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Изменения в соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать с 29 августа.
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Мнение экспертов

Эксперты страхового рынка в разговоре с РИА Новости выразили уверенность, что потребители позитивно воспримут изменения из-за упрощения оформления ОСАГО. Однако специалисты отметили, что и здесь есть свои подводные камни.
Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александр Крайник высказал мнение, что прохождение техосмотра для ОСАГО становилось целым квестом для автолюбителей, состоящим из неудобств, поиска станции осмотра и длинных очередей.
"Процесс станет проще, а это всегда отличные новости", — добавил Крайник.
Он отметил, что изменения будут положительно встречены водителями.

Техосмотр ради техосмотра

Специалист также обратил внимание, что наличие техосмотра чаще всего никак не гарантировало надлежащей проверки машин, так как автолюбители находят способы получить диагностическую карту даже без заезда машины на техстанцию или вообще через интернет.
"Сама процедура воспринималась и воспринимается автовладельцами, как некий пропуск для покупки полиса ОСАГО", — говорит Крайник.
Но самое важное, что, по словам участников рынка, нет заметной зависимости между технической неисправностью авто и убыточностью. Об этом РИА Новости ранее рассказывали, в частности, в РСА. О том же напоминает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов, также ссылаясь на статистику союза: доля ДТП, произошедших из-за технической неисправности машины, – менее одной десятой процента.
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"Отвязка" не освобождает от ответственности

Между тем, специалист обращает внимание автолюбителей, что изменения коснулись только списка документов, необходимых для получения ОСАГО. То есть водителям следует учитывать, что страховщики все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия техосмотра.
РСА также напоминает, что прохождение техосмотра по-прежнему остается обязательным. С 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в две тысячи рублей.
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ОбществоВладимир ПутинСогласиеАвтоОСАГОСравни.руРоссия
 
 
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