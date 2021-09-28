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Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
Штраф за отсутствие страховки ОСАГО: что будет за езду без страховки 2021
Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО
Полис ОСАГО — обязательный документ для каждого автовладельца. О том, какой штраф предусмотрен за вождение без страховки в 2021 году, как долго можно ездить без РИА Новости, 28.09.2021
2021-09-28T20:31
2021-09-28T23:53
общество
авто
осаго
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Полис ОСАГО — обязательный документ для каждого автовладельца. О том, какой штраф предусмотрен за вождение без страховки в 2021 году, как долго можно ездить без полиса и фиксируют ли его отсутствие дорожные камеры, — в материале РИА Новости.Что такое ОСАГООСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности в виде документа, который всегда водитель должен иметь при себе во время поездок. Главная задача такого полиса — защищать имущественные интересы автолюбителей, если будет причинен вред жизни, здоровью или транспорту участников дорожного движения.Когда произошло ДТП, страховая компания возмещает ущерб потерпевшим в следующих размерах:По словам эксперта, не стоит путать страховку ОСАГО со страховкой каско, потому что это разные виды страхования и разная цена вопроса. Например, стоимость ОСАГО в среднем — примерно десять тысяч рублей, а каско — около 50 тысяч. При этом по каско страхователь защищает свое транспортное средство от разных рисков, а в рамках ОСАГО страхуется только вероятность причинения ущерба другим участникам дорожного движения и имуществу.Штрафы за езду без ОСАГОСтатья 12.37 КОАП предусматривает за езду без полиса денежный штраф в размере 800 рублей (если документ не зарегистрирован) и 500 рублей (если забыт дома).Но зачастую есть причины для санкций, которые автолюбители упускают из виду.Забыли или не распечаталиДаже если полис зарегистрирован — это не гарантия защиты от штрафа. Документ обязательно должен быть на руках, и в случае проверки его необходимо продемонстрировать. Если ОСАГО оформлено в электронном виде, его нужно показать сотруднику ГИБДД на телефоне или другом носителе (планшете, ноутбуке). Если этого не сделать, можно получить штраф в размере 500 рублей.Не оформлена или просроченаНекоторые водители забывают или сознательно затягивают с переоформлением просроченного полиса. Поблажек в этом случае ждать не стоит. Полис ОСАГО — обязательный документ, и если он не оформлен, предусмотрено денежное наказание.Не вписаны в страховкуЕсли человек, который находится за рулем, не указан в полисе, — это еще один повод для штрафа. Подобная ситуация считается правонарушением независимо от того, сидит рядом владелец авто или нет.Другие случаиНапример, использование транспорта в период, не предусмотренный страховкой ОСАГО, или того хуже — поддельного документа. В случае с фальшивым полисом наказание увеличивается в разы и может повлечь за собой штраф до 80 тысяч рублей, арест на срок до полугода или выплаты в размере заработной платы в течение шести месяцев согласно статье 327 УК России "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".Когда можно не оформлять полис ОСАГО?"ОСАГО — обязательное страхование по закону. Если автомобиль будет ездить на дорогах общего пользования, полис должен быть зарегистрирован", — объясняет Григорий Колпаков.Однако, по словам эксперта, после покупки транспортного средства у собственника есть десять дней на оформление документа. В этот срок авто можно использовать без полиса. Но необходимо понимать, что в этом случае при ДТП виновник будет обязан сам возместить причиненный другим ущерб, так как это не сочтут страховым случаем.Денежное наказание за управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО — 800 рублей. Но, несмотря на малозначительность нарушения, также предусмотрен запрет на езду, а значит, есть риск увидеть свое авто на штрафстоянке.Повторный штраф за езду без страховкиДля обычных водителей предусмотрен такой же штраф, что и при первом нарушении: от 500 до 800 рублей. Для юридических лиц наказание за отсутствие полиса остается такое же.ДТП без полиса ОСАГОВ случае если во время ДТП у автовладельца не оказалось с собой зарегистрированного полиса, виновнику придется оплатить ремонт как своего автомобиля, так и другой пострадавшей машины.Виновник"Если вы окажетесь виновны в ДТП и у вас не будет действующего полиса, то на вас не только будет наложен штраф, но и возложена обязанность возместить материальные убытки и ущерб потерпевшему", — отметил Григорий Колпаков.Также он добавил, что для виновника лучше всего решить спор по возмещению ущерба добровольно до суда, так можно избежать дополнительных расходов.ПострадавшийЕсли же водитель — потерпевший, а у виновника ДТП нет полиса ОСАГО (забыл дома либо не является владельцем), то для начала необходимо зафиксировать ДТП с помощью сотрудников ГИБДД. Дальше — собрать информацию о виновнике и собственнике автомобиля (паспортные данные, прописка и номер телефона).Владелец транспортного средства на основании статьи 1079 ГК России вместе с виновником несут ответственность за вред, причиненный в результате вождения автомобиля без полиса. Поэтому для собственника крайне важно следить за тем, кто именно управляет его транспортом и на каком основании.Фиксируют ли отсутствие ОСАГО автоматические камеры?По словам эксперта, на сегодня система проверки ОСАГО по камерам тестируется только в Москве. В случае успеха эксперимент продолжится и в других регионах. Однако конкретные сроки внедрения новых технологий проверки в остальных городах пока не известны.
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общество, авто, осаго, россия
20:31 28.09.2021 (обновлено: 23:53 28.09.2021)
 

Не только штраф: автоюрист раскрыл последствия езды без ОСАГО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Полис ОСАГО — обязательный документ для каждого автовладельца. О том, какой штраф предусмотрен за вождение без страховки в 2021 году, как долго можно ездить без полиса и фиксируют ли его отсутствие дорожные камеры, — в материале РИА Новости.

Что такое ОСАГО

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности в виде документа, который всегда водитель должен иметь при себе во время поездок. Главная задача такого полиса — защищать имущественные интересы автолюбителей, если будет причинен вред жизни, здоровью или транспорту участников дорожного движения.
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Когда произошло ДТП, страховая компания возмещает ущерб потерпевшим в следующих размерах:
  • в случае ущерба автомобилю — до 400 000 рублей;
  • в случае ущерба здоровью и жизни — до 500 000 рублей.

"Что важно — ущерб возмещается каждому потерпевшему в четко установленных лимитах. Например, если пять легковых автомобилей пострадало в результате ДТП, то каждый собственник может рассчитывать на страховую выплату до 400 000 рублей", — объясняет руководитель краснодарской компании "Автоюрист № 1" Григорий Колпаков.

По словам эксперта, не стоит путать страховку ОСАГО со страховкой каско, потому что это разные виды страхования и разная цена вопроса. Например, стоимость ОСАГО в среднем — примерно десять тысяч рублей, а каско — около 50 тысяч. При этом по каско страхователь защищает свое транспортное средство от разных рисков, а в рамках ОСАГО страхуется только вероятность причинения ущерба другим участникам дорожного движения и имуществу.

Штрафы за езду без ОСАГО

Статья 12.37 КОАП предусматривает за езду без полиса денежный штраф в размере 800 рублей (если документ не зарегистрирован) и 500 рублей (если забыт дома).
Но зачастую есть причины для санкций, которые автолюбители упускают из виду.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник ДПС

Забыли или не распечатали

Даже если полис зарегистрирован — это не гарантия защиты от штрафа. Документ обязательно должен быть на руках, и в случае проверки его необходимо продемонстрировать. Если ОСАГО оформлено в электронном виде, его нужно показать сотруднику ГИБДД на телефоне или другом носителе (планшете, ноутбуке). Если этого не сделать, можно получить штраф в размере 500 рублей.

Не оформлена или просрочена

Некоторые водители забывают или сознательно затягивают с переоформлением просроченного полиса. Поблажек в этом случае ждать не стоит. Полис ОСАГО — обязательный документ, и если он не оформлен, предусмотрено денежное наказание.
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Не вписаны в страховку

Если человек, который находится за рулем, не указан в полисе, — это еще один повод для штрафа. Подобная ситуация считается правонарушением независимо от того, сидит рядом владелец авто или нет.

Другие случаи

Например, использование транспорта в период, не предусмотренный страховкой ОСАГО, или того хуже — поддельного документа. В случае с фальшивым полисом наказание увеличивается в разы и может повлечь за собой штраф до 80 тысяч рублей, арест на срок до полугода или выплаты в размере заработной платы в течение шести месяцев согласно статье 327 УК России "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов".
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Электронный страховой полис

Когда можно не оформлять полис ОСАГО?

"ОСАГО — обязательное страхование по закону. Если автомобиль будет ездить на дорогах общего пользования, полис должен быть зарегистрирован", — объясняет Григорий Колпаков.
Однако, по словам эксперта, после покупки транспортного средства у собственника есть десять дней на оформление документа. В этот срок авто можно использовать без полиса. Но необходимо понимать, что в этом случае при ДТП виновник будет обязан сам возместить причиненный другим ущерб, так как это не сочтут страховым случаем.
Денежное наказание за управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО — 800 рублей. Но, несмотря на малозначительность нарушения, также предусмотрен запрет на езду, а значит, есть риск увидеть свое авто на штрафстоянке.
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Повторный штраф за езду без страховки

Для обычных водителей предусмотрен такой же штраф, что и при первом нарушении: от 500 до 800 рублей. Для юридических лиц наказание за отсутствие полиса остается такое же.

ДТП без полиса ОСАГО

В случае если во время ДТП у автовладельца не оказалось с собой зарегистрированного полиса, виновнику придется оплатить ремонт как своего автомобиля, так и другой пострадавшей машины.

Виновник

"Если вы окажетесь виновны в ДТП и у вас не будет действующего полиса, то на вас не только будет наложен штраф, но и возложена обязанность возместить материальные убытки и ущерб потерпевшему", — отметил Григорий Колпаков.
Также он добавил, что для виновника лучше всего решить спор по возмещению ущерба добровольно до суда, так можно избежать дополнительных расходов.
© Fotolia / Monkey BusinessВодители договариваются во время аварии
Водители договариваются во время аварии - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
© Fotolia / Monkey Business
Водители договариваются во время аварии

Пострадавший

Если же водитель — потерпевший, а у виновника ДТП нет полиса ОСАГО (забыл дома либо не является владельцем), то для начала необходимо зафиксировать ДТП с помощью сотрудников ГИБДД. Дальше — собрать информацию о виновнике и собственнике автомобиля (паспортные данные, прописка и номер телефона).
Владелец транспортного средства на основании статьи 1079 ГК России вместе с виновником несут ответственность за вред, причиненный в результате вождения автомобиля без полиса. Поэтому для собственника крайне важно следить за тем, кто именно управляет его транспортом и на каком основании.

Фиксируют ли отсутствие ОСАГО автоматические камеры?

По словам эксперта, на сегодня система проверки ОСАГО по камерам тестируется только в Москве. В случае успеха эксперимент продолжится и в других регионах. Однако конкретные сроки внедрения новых технологий проверки в остальных городах пока не известны.
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