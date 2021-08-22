Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/sibir-1746742229.html
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу - РИА Новости, 22.08.2021
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:32
2021-08-22T14:05
общество
сергей шойгу
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746742325_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_ec13f622423ea76e26859f2dccde064b.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу.На встрече с представителями партии "Единая Россия" он отметил, что будущее России должно прирастать Сибирью, с появлением возможностей развития Арктики ситуация с Сибирью не изменилась, Сибирь не уходит на второй план. По словам главы государства, с точки зрения инфраструктуры и климата она гораздо более приспособлена для осуществления ближайших шагов по ее развитию в интересах всей страны."Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.) является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет... Дано соответствующее поручение и правительству Российской Федерации, и над этим работают соответствующие структуры наших академических институтов. Я думаю, что вы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210822/shoygu-1746740498.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746742325_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_e91cf1697bdaa35b7c81a19270e7d470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей шойгу, владимир путин, россия
13:32 22.08.2021 (обновлено: 14:05 22.08.2021)
 
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу

Президент Путин: надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил Шойгу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии "Единая Россия".
Встреча президента РФ В. Путина с представителями партии Единая Россия. - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу.
На встрече с представителями партии "Единая Россия" он отметил, что будущее России должно прирастать Сибирью, с появлением возможностей развития Арктики ситуация с Сибирью не изменилась, Сибирь не уходит на второй план. По словам главы государства, с точки зрения инфраструктуры и климата она гораздо более приспособлена для осуществления ближайших шагов по ее развитию в интересах всей страны.
"Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.) является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет... Дано соответствующее поручение и правительству Российской Федерации, и над этим работают соответствующие структуры наших академических институтов. Я думаю, что вы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении", - добавил Путин.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
13:14
Шойгу заявил о возможности создать новые города до 2030 года
 
ОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния