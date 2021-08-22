https://ria.ru/20210822/sibir-1746742229.html
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу - РИА Новости, 22.08.2021
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:32
2021-08-22T13:32
2021-08-22T14:05
общество
сергей шойгу
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил министр обороны страны Сергей Шойгу.На встрече с представителями партии "Единая Россия" он отметил, что будущее России должно прирастать Сибирью, с появлением возможностей развития Арктики ситуация с Сибирью не изменилась, Сибирь не уходит на второй план. По словам главы государства, с точки зрения инфраструктуры и климата она гораздо более приспособлена для осуществления ближайших шагов по ее развитию в интересах всей страны."Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович (Шойгу - ред.) является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет... Дано соответствующее поручение и правительству Российской Федерации, и над этим работают соответствующие структуры наших академических институтов. Я думаю, что вы должны подготовить все эти предложения, оформить их соответствующим образом и, безусловно, двигаться в этом направлении", - добавил Путин.
https://ria.ru/20210822/shoygu-1746740498.html
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общество, сергей шойгу, владимир путин, россия
13:32 22.08.2021 (обновлено: 14:05 22.08.2021)
Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, озвученные Шойгу
Президент Путин: надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил Шойгу