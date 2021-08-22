https://ria.ru/20210822/shoygu-1746740596.html

Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе

Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе - РИА Новости, 22.08.2021

Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе

В российском обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:14

2021-08-22T13:14

2021-08-22T13:32

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В российском обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу."Из всех этих поездок, и поездок, которые были до этого, делается, на мой взгляд, достаточно простой и понятный вывод, что в обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности, и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".Министр уточнил, что такой вывод сделал из встреч со студентами в Новосибирске, Красноярске, Благовещенске, Ростове-на-Дону, "в основном там, где куется оборонный щит страны".

https://ria.ru/20210822/shoygu-1746740498.html

россия

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2021

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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, россия