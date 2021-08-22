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Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе
Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе - РИА Новости, 22.08.2021
Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе
В российском обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:14
2021-08-22T13:32
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В российском обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу."Из всех этих поездок, и поездок, которые были до этого, делается, на мой взгляд, достаточно простой и понятный вывод, что в обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности, и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".Министр уточнил, что такой вывод сделал из встреч со студентами в Новосибирске, Красноярске, Благовещенске, Ростове-на-Дону, "в основном там, где куется оборонный щит страны".
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, единая россия, россия
13:14 22.08.2021 (обновлено: 13:32 22.08.2021)
 
Шойгу назвал вопросы безопасности востребованными в обществе

Министр обороны Шойгу: вопросы стабильности и безопасности востребованы в обществе

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума "Армия-2020"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра экспозиции выставки вооружений Международного военно-технического форума Армия-2020 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. В российском обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности и уверенности в завтрашнем дне, заявил в воскресенье министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Из всех этих поездок, и поездок, которые были до этого, делается, на мой взгляд, достаточно простой и понятный вывод, что в обществе крайне востребованы вопросы стабильности, безопасности, и, что самое главное, пожалуй, это уверенности в завтрашнем дне", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".
Министр уточнил, что такой вывод сделал из встреч со студентами в Новосибирске, Красноярске, Благовещенске, Ростове-на-Дону, "в основном там, где куется оборонный щит страны".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на IX Московской конференции по международной безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
13:14
Шойгу заявил о возможности создать новые города до 2030 года
 
БезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинЕдиная РоссияРоссия
 
 
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