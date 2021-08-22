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Шойгу заявил о возможности создать новые города до 2030 года
Шойгу заявил о возможности создать новые города до 2030 года - РИА Новости, 22.08.2021
Шойгу заявил о возможности создать новые города до 2030 года
Новые города в Сибири можно построить до 2030 года при приемлемых вложениях, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:14
2021-08-22T13:14
2021-08-22T13:33
общество
сергей шойгу
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новые города в Сибири можно построить до 2030 года при приемлемых вложениях, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу."У нас есть все возможности до 2030 года при сравнительно приемлемых, я так скажу, их нельзя назвать ни большими, ни маленькими, при приемлемых вложениях, можно было бы создать сотни тысяч рабочих мест. Можно было бы создать новые города, новую современную промышленность. Для этого там есть все возможности", - сказал Шойгу в ходе встречи президента России Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия".В частности, он перечислил возможности новых территорий по ископаемым, по энергетике.
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общество, сергей шойгу
13:14 22.08.2021 (обновлено: 13:33 22.08.2021)
Шойгу заявил о возможности создать новые города до 2030 года
Министр обороны Шойгу: есть возможности до 2030 года при приемлемых вложениях создать новые города