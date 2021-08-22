https://ria.ru/20210822/putin-1746754135.html

Путин оценил новую позицию Европы по защите окружающей среды

Путин оценил новую позицию Европы по защите окружающей среды - РИА Новости, 22.08.2021

Путин оценил новую позицию Европы по защите окружающей среды

Новая позиция Европы по защите окружающей среды противоречит принципам Всемирной торговой организации, может привести к недобросовестной конкуренции, заявил... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:58

2021-08-22T15:58

2021-08-22T15:58

экономика

экология

европа

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Новая позиция Европы по защите окружающей среды противоречит принципам Всемирной торговой организации, может привести к недобросовестной конкуренции, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас активно наши партнеры в Европе начали продвигать вопрос защиты окружающей среды, (вопросы) выбросов и экологические новые проекты. Это явно противоречит принципам Всемирной торговой организации. И прежде всего может привести к недобросовестной конкуренции. Это налог на отдельные страны, в том числе на нас", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России"."Имею в виду наши конкурентные преимущества, в том числе и в сфере наличий у нас природных ресурсов и энергетических ресурсов", - пояснил он.

https://ria.ru/20210719/putin-1741931114.html

европа

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экономика, экология, европа, владимир путин, единая россия