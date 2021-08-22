https://ria.ru/20210822/privivka-1746714066.html

Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе

Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе - РИА Новости, 22.08.2021

Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе

Еще не привитым от коронавируса россиянам следует пройти первый этап вакцинации до конца лета, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T02:10

2021-08-22T02:10

2021-08-22T12:24

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Еще не привитым от коронавируса россиянам следует пройти первый этап вакцинации до конца лета, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус.Он пояснил, что успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, то прививка может ухудшить его состояние, поэтому у медиков существует правило не прививать тех, кто плохо себя чувствует, отметил медик.Если прививку сделать на фоне болезни или сразу после ее окончания, то это может повлиять и на качество вакцинации, добавил он.Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше вакцинироваться еще до сентября, пока не пришло время сезонных ОРВИ, посоветовал иммунолог."Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний", — пояснил врач.

https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html

https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746299570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей продеус, вакцинация россиян от covid-19