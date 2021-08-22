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Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе - РИА Новости, 22.08.2021
Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе
Еще не привитым от коронавируса россиянам следует пройти первый этап вакцинации до конца лета, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T02:10
2021-08-22T12:24
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Еще не привитым от коронавируса россиянам следует пройти первый этап вакцинации до конца лета, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус.Он пояснил, что успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, то прививка может ухудшить его состояние, поэтому у медиков существует правило не прививать тех, кто плохо себя чувствует, отметил медик.Если прививку сделать на фоне болезни или сразу после ее окончания, то это может повлиять и на качество вакцинации, добавил он.Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше вакцинироваться еще до сентября, пока не пришло время сезонных ОРВИ, посоветовал иммунолог."Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний", — пояснил врач.
https://ria.ru/20210820/vaktsiny-1746564693.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, андрей продеус, вакцинация россиян от covid-19
02:10 22.08.2021 (обновлено: 12:24 22.08.2021)
 
Врач рассказал, почему надо успеть вакцинироваться в августе

Иммунолог Продеус рекомендовал привиться от коронавируса в августе до начала сезонных ОРВИ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Еще не привитым от коронавируса россиянам следует пройти первый этап вакцинации до конца лета, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог, соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус.
Он пояснил, что успешное формирование антител после вакцинации зависит от состояния иммунной системы. Если человек болеет, то прививка может ухудшить его состояние, поэтому у медиков существует правило не прививать тех, кто плохо себя чувствует, отметил медик.

"Не нужно идти прививаться, когда есть признаки заболевания или, тем более, когда ты уже явно болеешь. Еще надо помнить, что перед вакцинацией надо дать организму восстановиться, если ты болел. Мы рекомендуем подождать семь-десять дней после ОРВИ, чтобы дать иммунитету восстановиться, и только тогда прививаться", — сказал Продеус.

Если прививку сделать на фоне болезни или сразу после ее окончания, то это может повлиять и на качество вакцинации, добавил он.
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Чтобы избежать дополнительной нагрузки на иммунитет, лучше вакцинироваться еще до сентября, пока не пришло время сезонных ОРВИ, посоветовал иммунолог.
"Иммунитет не ослабевает из-за холода или наступления календарной осени. Однако иммунитету может быть тяжело отвечать сразу на много инфекционных процессов, а осенью как раз увеличивается количество сезонных инфекционных заболеваний", — пояснил врач.
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