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МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом - РИА Новости, 22.08.2021
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
Россия расценивает саммит "Крымская платформа" как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:08
2021-08-22T20:08
2021-08-22T21:38
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия расценивает саммит "Крымская платформа" как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную волеизъявлением жителей Крыма, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."(Расцениваем) как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".Участие ряда лидеров стран Евросоюза и высокопоставленных лиц структур ЕС в саммите "Крымская платформа" негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Негативно (повлияет - ред.), конечно. И те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Как заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы.
https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html
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в мире, украина, киев, александр грушко, мид украины, россия
20:08 22.08.2021 (обновлено: 21:38 22.08.2021)
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
Замглавы МИД Грушко: Россия считает "Крымскую платформу" перформансом, не влияющим на реальность