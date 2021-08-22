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МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом - РИА Новости, 22.08.2021
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом
Россия расценивает саммит "Крымская платформа" как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T20:08
2021-08-22T21:38
в мире
украина
киев
александр грушко
мид украины
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия расценивает саммит "Крымская платформа" как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную волеизъявлением жителей Крыма, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."(Расцениваем) как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".Участие ряда лидеров стран Евросоюза и высокопоставленных лиц структур ЕС в саммите "Крымская платформа" негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Негативно (повлияет - ред.), конечно. И те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Как заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы.
https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html
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в мире, украина, киев, александр грушко, мид украины, россия
20:08 22.08.2021 (обновлено: 21:38 22.08.2021)
 
МИД считает "Крымскую платформу" политическим перформансом

Замглавы МИД Грушко: Россия считает "Крымскую платформу" перформансом, не влияющим на реальность

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия расценивает саммит "Крымская платформа" как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную волеизъявлением жителей Крыма, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"(Расцениваем) как политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
21 августа, 22:09
Захарова назвала саммит "Крымской платформы" политической "сходкой"
Участие ряда лидеров стран Евросоюза и высокопоставленных лиц структур ЕС в саммите "Крымская платформа" негативно повлияет на диалог Москвы и Брюсселя, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Негативно (повлияет - ред.), конечно. И те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Как заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы.
Вид на район Профессорский уголок города Алушта на закате - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
Вчера, 10:43
В Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы"
 
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