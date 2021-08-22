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Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России
Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России - РИА Новости, 22.08.2021
Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России
Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, связанные с диалогом между Москвой и Берлином. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T17:44
2021-08-22T17:56
в мире
украина
киев
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москва
ангела меркель
хайко маас
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Меркель ответила украинскому журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, связанные с диалогом между Москвой и Берлином.Как сообщило агентство УНИАН, один из журналистов предположил, что отказ Меркель от личного участия в саммите "Крымская платформа" демонстрирует ее стремление "угодить России"."Нет, это не свидетельствует об этом", — ответила канцлер.Ранее Меркель заявила, что глава немецкого МИД Хайко Маас не примет участие в мероприятиях "Крымской платформы" из-за занятости проблемой Афганистана. Берлин будет представлять министр энергетики.В России критикуют стремление Украины и ряда западных стран обсуждать вопросы принадлежности Крыма. В частности, эта тема будет подниматься на так называемом саммите "Крымская платформа". Форум пройдет в Киеве 23 августа, украинская сторона планирует обсудить на нем "возвращение" полуострова под свой контроль. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210820/krymskaya-1746636276.html
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в мире, украина, киев, республика крым, германия, москва, ангела меркель, хайко маас, ситуация на украине, россия
17:44 22.08.2021 (обновлено: 17:56 22.08.2021)
 
Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России

Канцлер Германии Меркель заявила украинскому журналисту, что не стремится угодить России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, связанные с диалогом между Москвой и Берлином.
Как сообщило агентство УНИАН, один из журналистов предположил, что отказ Меркель от личного участия в саммите "Крымская платформа" демонстрирует ее стремление "угодить России".
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"Нет, это не свидетельствует об этом", — ответила канцлер.
Ранее Меркель заявила, что глава немецкого МИД Хайко Маас не примет участие в мероприятиях "Крымской платформы" из-за занятости проблемой Афганистана. Берлин будет представлять министр энергетики.
В России критикуют стремление Украины и ряда западных стран обсуждать вопросы принадлежности Крыма. В частности, эта тема будет подниматься на так называемом саммите "Крымская платформа". Форум пройдет в Киеве 23 августа, украинская сторона планирует обсудить на нем "возвращение" полуострова под свой контроль. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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