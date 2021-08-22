https://ria.ru/20210822/merkel-1746762856.html

Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России

Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России - РИА Новости, 22.08.2021

Меркель ответила журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России

Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, связанные с диалогом между Москвой и Берлином. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:44

2021-08-22T17:44

2021-08-22T17:56

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Меркель ответила украинскому журналисту, обвинившему ее в стремлении угодить России

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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Киеве отвергла претензии, связанные с диалогом между Москвой и Берлином.Как сообщило агентство УНИАН, один из журналистов предположил, что отказ Меркель от личного участия в саммите "Крымская платформа" демонстрирует ее стремление "угодить России"."Нет, это не свидетельствует об этом", — ответила канцлер.Ранее Меркель заявила, что глава немецкого МИД Хайко Маас не примет участие в мероприятиях "Крымской платформы" из-за занятости проблемой Афганистана. Берлин будет представлять министр энергетики.В России критикуют стремление Украины и ряда западных стран обсуждать вопросы принадлежности Крыма. В частности, эта тема будет подниматься на так называемом саммите "Крымская платформа". Форум пройдет в Киеве 23 августа, украинская сторона планирует обсудить на нем "возвращение" полуострова под свой контроль. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал мероприятие шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210820/krymskaya-1746636276.html

https://ria.ru/20210822/krym-1746729681.html

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